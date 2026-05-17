推广东湖民间画制作技艺的“文化大使”

越通社北宁省——在现代生活的洪流中，当许多传统文化价值面临失传风险时，艺人阮友华及其妻子——优秀艺人阮氏莺依然坚韧地守护并弘扬着东湖民间画制作技艺。这项工艺已被联合国教科文组织列入“急需保护的非物质文化遗产名录”。

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北宁省顺成坊的东湖民间画制作技艺诞生于约500年前，并在20世纪40年代达到鼎盛。当时，东湖村共有17个家族投身画业，创作出题材丰富、数量庞大的画作，满足了民众在精神信仰、祈福祝贺及日常生活中的广泛需求。其鲜艳的色彩与取材于大自然的独特材质，在每个春节期间更显夺目。

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1945年后，东湖画制作技艺一度面临失传风险，许多家庭转而制作纸扎品。在喧嚣的现代生活中，阮友华一家人依然坚持不懈地保护并发展这项传统手工艺。他们是积极向世界推广北宁省乃至越南文化的杰出代表。

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优秀艺人阮氏莺说，她生于斯长于斯，母亲亦从事东湖画制作，后又嫁入一个拥有悠久传统工艺的家庭，因此从小便深受这份遗产热情的熏陶。这份热爱逐渐转化为动力，促使她不断钻研、创新，寻求工艺的可持续发展之路。值得一提的是，她创作并推出了50多种新画样，将民间精神与当代气息和谐融合，从而拓宽了市场受众面。

艺人阮友华向游客介绍东湖画。图自越通社

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阮友华是东湖民间画泰斗——优秀艺人阮友参之子。阮友华表示，他自幼便接触东湖画。成年后，他投身文化领域工作，退休后便回归故里，承接祖辈的衣钵。

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除了创作与传授工艺，阮氏莺与阮友华一家还积极参与国内外各类活动的现场表演与文化推广活动。

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在阮友华的艺术生涯中，最令其难以忘怀的里程碑莫过于2025年12月8日至13日的印度之行。他作为东湖画村唯一的艺人代表，随越南政府代表团赴新德里出席保护非物质文化遗产政府间委员会第二十届常会。在那里，他亲眼见证了越南东湖民间画制作技艺被联合国教科文组织正式列入《急需保护的非物质文化遗产名录》的历史时刻。

游客体验制作东湖画。图自越通社

在评估艺人在遗产保护与价值弘扬中的作用时，北宁省文化体育与旅游厅副厅长阮文答表示，长期以来，艺人不仅是“守护火种的人”，更是“价值的创造者”。他们不仅实践、珍藏和传授遗产，还积极参与遗产推广与开发利用活动。阮友华一家，通过在国内外重大活动中展示和介绍了东湖画制作技艺，为遗产保护与弘扬工作做出了积极贡献。

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在艺人们的介绍下，国际游客对这一独具特色且弥足珍贵的越南民间画种赞叹不已。此外，游客还能亲身体验木版画制作与印制过程，通过东湖画独特的艺术语言，深入领略越南传统文化之美、民俗风情，以及越南人民的梦想、追求与生活哲学。（完）