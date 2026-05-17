海防市2025年行政改革指数稳居全国榜首

越南共产党第十四次全国代表大会（十四大）不仅巩固了政治稳定基础，还提出了具有突破性的增长目标。东南亚历史与国防研究学者恩佐·辛·洪俊（Enzo Sim Hong Jun）表示，在近1600名代表高度一致的共识下，十四大向越共中央总书记苏林赋予了一项“强有力的使命”，开启了行政改革、数字经济发展的新纪元，并进一步确立越南作为具有国际影响力的中等强国地位。