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海防市2025年行政改革指数稳居全国榜首

越南34个省市中，有19个省市的行政改革指数高于全国平均水平；全部34个省市的行政改革指数均超过80%。

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#行政改革 #海防市
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海防市行政改革指数和人民满意度指数稳居全国榜首。图自越通社

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人民在莱州省公共行政服务中心扫描二维码办理行政手续。图自越通社

科学技术助力莱州省实现快速、可持续发展

在实施越共中央政治局关于推动科技、创新与国家数字化转型突破性发展的第57号决议（57-NQ/TW）一年多后，莱州省在各方面取得了显著成效，尤其是在行政改革领域——这一被视为衡量数字化转型成效的重要指标。

东南亚历史与国防研究学者恩佐·辛·洪俊 图自越通社

从决议到实践：彰显意志统一与发展愿景

越南共产党第十四次全国代表大会（十四大）不仅巩固了政治稳定基础，还提出了具有突破性的增长目标。东南亚历史与国防研究学者恩佐·辛·洪俊（Enzo Sim Hong Jun）表示，在近1600名代表高度一致的共识下，十四大向越共中央总书记苏林赋予了一项“强有力的使命”，开启了行政改革、数字经济发展的新纪元，并进一步确立越南作为具有国际影响力的中等强国地位。

工作人员在胡志明市公共行政服务中心指导民众办理手续。图自越通社

胡志明市公共行政服务中心正式投入运行

12月29日上午，位于守德坊的胡志明市公共行政服务中心正式投入运行。这被视为胡志明市以民众和企业为服务中心、推进公共行政改革进程中的一项重要里程碑。

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2026年“人道主义月”活动于5月在全国范围内举行，主题为“80周年——为社区奉献爱心的人道之旅”，旨在继续在全社会广泛传播和弘扬人道主义精神。

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应斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克邀请，越共中央总书记、国家主席苏林率领越南高级代表团于2026年5月7日至8日对斯里兰卡民主社会主义共和国进行国事访问。这是自1970年两国建交以来，越南领导人对斯里兰卡进行的最高级别访问。此次访问有助于巩固两国半个多世纪以来建立的传统友谊，并加强两国领导人和人民之间的真挚友谊。

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在越共中央总书记、国家主席苏林率领越南党政高级代表团于2026年5月5日至7日对印度共和国进行国事访问期间，双方发表了《关于越南社会主义共和国与印度共和国增强型全面战略伙伴关系的联合声明》。

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应2026年东盟主席国菲律宾总统费迪南德·马科斯二世邀请，越南政府总理黎明兴将于5月7日至8日率领越南高级代表团出席在菲律宾宿务省举行第48届东盟峰会。

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