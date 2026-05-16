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友谊植树活动传递国际团结情谊

5月16日上午，胡志明市友好组织联合会（HUFO）在胡志明市富安坊举行了植树友好运动启动仪式暨“友谊园”工程落成典礼。

各位代表出席胡志明市富安坊的友谊园落成仪式。图自越通社
各位代表出席胡志明市富安坊的友谊园落成仪式。图自越通社

越通社胡志明市——5月16日上午，胡志明市友好组织联合会（HUFO）在胡志明市富安坊举行了植树友好运动启动仪式暨“友谊园”工程落成典礼。

该活动旨在纪念胡志明主席诞辰136周年，纪念西贡-嘉定市以胡志明主席命名50周年，并庆祝越南祖国阵线第十一次全国代表大会成功召开。

HUFO主席何清表示，该活动响应了城市绿化的主张，落实了胡志明市越南祖国阵线委员会的“种植100万棵绿树”计划以及HUFO在2025-2030年种植5000棵绿树的计划。

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古巴驻胡志明市总领事毛里西奥·亚历杭德罗·马丁内斯·杜克发表讲话。图自越通社

位于富安坊的“友谊园”被视为胡志明市人民与国际友人团结合作情谊的象征。各国总领事馆、国际组织、企业及国际友人的参与，进一步传递了携手保护绿色环境、推动可持续发展的积极信息。

古巴驻胡志明市总领事毛里西奥·亚历杭德罗·马丁内斯·杜克（Mauricio Alejandro Martinez Duque）在仪式上发言时表示，胡志明市“种植5000棵绿树”生态倡议和“种植100万棵绿树”计划，对于提高社区保护自然环境、推动可持续发展以及建设绿色环保生活方式的意识具有重要意义；同时也有助于推动构建和谐发展的未来，促进各国加强对话、合作、友好与团结，共同致力于国际社会的共同利益。

启动仪式和“友谊园”落成仪式结束后，各代表参观了富安竹村，体验越南一些传统文化活动。（完）

老挝万象市委书记、市人民议会主席阿萨庞通·西潘敦在会上发表讲话。图自越通社

越南胡志明市与老挝首都万象深化2026-2030年合作

5月15日上午，胡志明市委副书记、市人民议会主席武文明在胡志明市与老挝万象市委书记、市人民议会主席阿萨庞通·西潘敦（Atsaphangthong Siphandone）举行了工作会议，并共同见证胡志明市与万象首都2026-2030年合作谅解备忘录签署仪式。

越通社
#植树友好运动 #友谊园 #工程落成典礼 胡志明市
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