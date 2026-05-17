阮廷德教授：建设精英大学必须具备强大的科技实力

河内国家大学下属科技大学原校董会主席阮廷德教授。图自人民代表报

越通社河内——越共中央总书记、国家主席苏林在河内国家大学传统日120周年纪念典礼上，发表了具有启发性且对越南高等教育具有战略导向意义的重要讲话。值此机会，河内国家大学下属科技大学原校董会主席阮廷德教授接受了越通社记者专访，深入阐述了苏林讲话中具有长期导向意义的核心信息，并就新阶段实现河内国家大学发展愿望的突破口分享了见解。



阮廷德教授认为，苏林总书记、国家主席讲话中的核心信息是：河内国家大学必须更深刻地意识到自身的“国家”使命，即成为精英中心、学术支柱，以及在国家科技、创新和人才培养方面走在前列的力量。



他指出，最重要的信息是，河内国家大学必须将120年的传统转化为推动发展的强大动力；必须通过切实贡献来体现，特别是在基础科学、高新技术、战略技术方面。河内国家大学的发展必须与越南民族腾飞的渴望紧密相连。



阮廷德教授表示，为了按照苏林总书记、国家主席的要求，发展成为一所现代、多学科、多领域、采用创新大学模型并具备引领国家能力的精英大学，河内国家大学需要集中于以下几个关键突破口。



首先，必须破解体制和自主机制的“瓶颈”。一所国家大学想要与亚洲和世界顶尖大学竞争，需要拥有足够强大、足够灵活且足够差异化的机制。

苏林总书记、国家主席与各位代表在河内国家大学传统日120周年纪念典礼上的合影。图自越通社

其次，切实有效落实“One VNU——一个河内国家大学”模式，同时实现对各成员大学、研究院所的高效治理与运营，充分发挥其 优势特色。



第三，需要对人工智能、半导体、新材料、生物技术、大数据、新能源、绿色技术和可持续科学等尖端领域进行重点投资。



第四，一所精英大学必须拥有强大的科技潜力和卓越的人力资源。为此，需要有力的人才政策支持，完善人才待遇、聘用与重用机制。



第五，加强大学与国家、企业-地方和科学家之间的合作对接。河内国家大学需要成为国家在制定战略决策时的“智库”。



最后，需要将位于和乐的河内国家大学大学城建设成为现代的大学、技术、创新生态系统，为培养、研究、创业和技术转移共同发展创造有利环境。



苏林总书记、国家主席还提到了建设先进、融入国际但仍具浓郁民族特色教育的愿望。这是一个非常深刻的要求。在日益深度融入国际的背景下，河内国家大学的任务不仅是培养具备知识、职业技能和全球竞争力的学生，还要塑造具有文化本领、社会责任感和奉献国家渴望的年轻知识分子一代。

河内国家大学的学生。图自越通社



大学生的全球胜任力是非常重要的。然而，如果仅有全球胜任力而缺乏文化根基、缺乏爱国精神、缺乏对社区的责任意识，那就很难被称为真正的越南知识分子。因此，需要培养出既能立足全球施展才华，又能不忘初心为祖国发展贡献力量的队伍。



阮廷德教授期盼河内国家大学不仅继续保持越南顶尖大学的地位，作为越南智慧最耀眼的象征，还将崛起成为在地区和世界上享有崇高声誉的学术、科技与创新创意中心。



河内国家大学需不断砥砺前行，让‘现代、开放、创新、深度融入国际，且深具民族特色与国家责任’的越南智慧象征大放异彩。



阮廷德教授深信，凭借120年的光荣传统、多学科的学术底蕴、雄厚的知识分子队伍以及党和国家的特殊关怀，河内国家大学完全具备强劲崛起的条件，不仅能成为亚洲顶尖大学之一，还将逐步跻身世界一流大学行列。（完）





