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胡志明主席诞辰136周年：向韩国友人传播胡志明主席思想的永恒价值

值此纪念胡志明主席诞辰136周年（1890年5月19日 - 2026年5月19日）之际，越南驻韩国大使馆于5月17日隆重举行胡志明主席缅怀仪式，并在使馆院内的胡志明主席祭祀室及塑像前举行上香仪式。

越南驻韩国大使武胡在仪式上致辞。图自越通社
越南驻韩国大使武胡在仪式上致辞。图自越通社

越通社首尔——值此纪念胡志明主席诞辰136周年（1890年5月19日 - 2026年5月19日）之际，越南驻韩国大使馆于5月17日隆重举行胡志明主席缅怀仪式，并在使馆院内的胡志明主席祭祀室及塑像前举行上香仪式。

越南驻韩国大使武胡在仪式上致辞时强调，胡志明主席不仅是越南民族的雄才领袖、民族解放英雄，更是越南杰出的文化家。胡志明主席将毕生精力奉献给了争取民族独立、和平与社会进步的事业，他是越南民族爱国主义、对民族独立的渴望、深厚人道主义精神以及奋发图强意志的璀璨象征。

武胡大使还通报了继续开展“在国外推崇越南民族解放英雄、杰出文化家胡志明主席”涉外方案的进展，并将其与向国际社会广泛宣传越南至2030年及远期展望至2045年国家发展目标、愿景与发展愿望有机结合，从而助力向国际友人传播一个和平、动态与发展的越南国家形象。

在越韩关系正于各领域呈现良好发展势头的背景下，武胡大使认为，在韩国举行胡志明主席缅怀尊崇活动，不仅对远离家乡的越南社群意义重大，更是增进越韩两国人民之间相互了解的良好机会。

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越裔儿童们在活动上表演文艺节目。图自越通社


在活动框架下，与会代表观看了观看了配有韩语字幕的胡志明主席生平与革命事业纪录片。放映结束后，在庄严肃穆且令人动容的气氛中，大使馆领导、各组织代表及旅韩越南社群代表怀着无比虔诚的心情，在使馆院内的胡志明主席瞻仰室及塑像前献花上香。

此次活动的亮点是关于胡志明主席的图片与资料展，生动再现了他革命生涯与一生中的重要历史里程碑。

越韩经济文化交流协会（KOVECA）会长权成泽在仪式上发言时表示，通过越南驻韩国大使馆举办的各项活动，越来越多的韩国民众加深了对胡志明主席以及越南历史、文化和人民的了解，从而为促进两国民间交流、增进两国情谊做出了积极贡献。

韩国外国语大学越南语系主任朴渊宽教授也在仪式上分享道，胡志明主席朴实、亲切却充满智慧与魄力的形象，激发了几代研究越南的韩国大学生和学者的特别关注。朴渊宽教授呼吁两国青年一代共同携手，继续培育和发展日益深厚、紧密的韩越友好关系。这正契合了胡志明主席生前始终向往的和平与合作世界的美好愿望。（完）

越通社
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