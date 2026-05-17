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胡志明主席诞辰136周年：在老挝举行“寻源——追寻胡志明主席足迹”之旅

据越通社驻老挝记者报道，值此胡志明主席诞辰136周年（1890年5月19日—2026年5月19日）之际，越南驻老挝党组织在老挝中部隆重举行“寻源——追寻胡志明主席足迹”活动。这是一项意义深远的政治文化活动，同时也是当代人重新审视自身、继续深入学习和践行胡志明思想、道德与作风的重要契机。

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越南驻老挝大使阮明心献花缅怀胡志明主席。图自越通社

越通社万象——据越通社驻老挝记者报道，值此胡志明主席诞辰136周年（1890年5月19日—2026年5月19日）之际，越南驻老挝机构党委在老挝中部隆重举行“寻源——追寻胡志明主席足迹”活动。这是一项意义深远的政治文化活动，同时也是当代人重新审视自身、继续深入学习和践行胡志明思想、道德与作风的重要契机。

5月16日，在位于老挝甘蒙省农波县向旺村（Xiengvang）的胡志明主席历史遗迹区，越南驻老挝机构党委庄严举行献花、上香仪式，向越南民族伟大领袖、杰出天才、老挝各族人民亲密挚友——胡志明主席表达崇高敬意和深切感恩之情。

越南驻老挝大使阮明心率120多名代表出席活动。越南驻老使馆及使馆所属机构的干部、党员，以及旅老越侨代表共同参加。老方出席上香仪式的有甘蒙省委常委、副省长马尼文·坎萨蒙（Manyuen Khinsamone），以及当地有关厅局领导和遗迹区管理处干部。

上香仪式结束后，代表团参观了遗迹区展陈空间。通过珍贵的图片、文物以及关于胡志明主席于20世纪20年代末在老挝开展革命活动期间的感人故事，代表团成员更加深刻地感受到胡志明主席所经历的牺牲与艰辛，以及他与老挝人民之间血肉相连的深厚情谊。这些鲜活的历史见证进一步激发了每一位越南人心中的民族自豪感和责任意识。

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越南驻老机构代表团合影。图自越通社

同日，代表团还在甘蒙省越老战斗联盟纪念碑前庄严举行献花、上香仪式。在庄严肃穆的纪念碑前，两国代表肃立默哀一分钟，向为两国民族独立与自由英勇献身的英雄烈士致以无限感恩。

此前，在老挝中部“寻源——追寻胡志明主席足迹”之旅框架内，代表团于5月15日下午在沙湾拿吉省胡志明主席历史遗迹区举行献花、上香仪式。1929年，胡志明主席曾到访此地，建立革命根据地，考察政治、经济和社会情况，为越老两国民族解放革命事业服务。

此次“寻源”之旅不仅是一场深刻的政治文化实践活动，更深深触动了所有参与者的心灵。对于每一位党员和外交干部而言，这是一次坚定革命理想、坚定国家繁荣发展道路的精神洗礼；对于在老越南企业而言，这是推动开展更加务实、高效投资合作的重要动力，以助力兄弟般的老挝在深度融入国际社会进程中稳步前行；对于广大旅老越侨而言，此次活动则进一步凝聚了心系祖国的情感纽带，增强了社区团结，共同维护和弘扬民族文化特色与光荣传统。

在两国刚刚圆满完成各项重大政治活动、并将双边关系提升至“战略对接”水平的背景下，代表团成员更加深切感受到自身肩负的荣誉与责任。

此次活动取得圆满成功，为当代人注入了新的信念与力量，激励大家继续奋勇前行，在建设和保卫祖国、发展越老“万古长青、世代相传”的特殊团结关系事业中不断作出贡献。（完）

越通社
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