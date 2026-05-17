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胡志明主席诞辰136周年：北京越南留学生学习胡伯伯锻炼精神

值此胡志明主席诞辰136周年之际，北京越南留学生会举办了“2026年体育节”。该活动吸引了来自北京、天津各高校的众多留学生参与。

2026年体育节吸引了来自北京、天津各高校的众多留学生参与。图自越通社
2026年体育节吸引了来自北京、天津各高校的众多留学生参与。图自越通社

越通社北京——值此胡志明主席诞辰136周年之际，北京越南留学生会举办了“2026年体育节”。该活动吸引了来自北京、天津各高校的众多留学生参与。

体育节在热闹的气氛中举行，包括足球、拔河等比赛项目。组委会注重留学生之间的互动和联系，创造锻炼体魄和加强团结的机会。

北京越南留学生会会长杜文成强调：“体育节不仅发起体育锻炼运动，也是见面、交流、增强团结、向祖国传播青春活力和责任精神的机会。”他希望该活动能成为一种年度文化特色。

越南驻华大使馆党委副书记、参赞阮维放说：“这是对越南留学生社群的重要活动。党委和大使馆领导前来鼓励大家积极比赛、团结一致，以拥有健康的体魄，确保高效的学习和社区生活。”

北京语言大学博士生阮氏金和表示：“这是我第三年参加这个传统体育节。该活动不仅是一个交流、锻炼身体、凝聚社群的平台，也是纪念胡志明主席诞辰136周年的机会。体育节是年轻一代延续胡伯伯教导、健康有为地建设和保卫国家的方式。”

此次体育节生动体现了北京越南留学生们的团结、创新和热情，有助于加强各届学生之间的联系，在中国打造一个充满活力、友善、团结的越南人社群。（完）

越通社
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