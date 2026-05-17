胡志明主席诞辰136周年：北京越南留学生学习胡伯伯锻炼精神

越通社北京——值此胡志明主席诞辰136周年之际，北京越南留学生会举办了“2026年体育节”。该活动吸引了来自北京、天津各高校的众多留学生参与。
体育节在热闹的气氛中举行，包括足球、拔河等比赛项目。组委会注重留学生之间的互动和联系，创造锻炼体魄和加强团结的机会。
北京越南留学生会会长杜文成强调：“体育节不仅发起体育锻炼运动，也是见面、交流、增强团结、向祖国传播青春活力和责任精神的机会。”他希望该活动能成为一种年度文化特色。
越南驻华大使馆党委副书记、参赞阮维放说：“这是对越南留学生社群的重要活动。党委和大使馆领导前来鼓励大家积极比赛、团结一致，以拥有健康的体魄，确保高效的学习和社区生活。”
北京语言大学博士生阮氏金和表示：“这是我第三年参加这个传统体育节。该活动不仅是一个交流、锻炼身体、凝聚社群的平台，也是纪念胡志明主席诞辰136周年的机会。体育节是年轻一代延续胡伯伯教导、健康有为地建设和保卫国家的方式。”
此次体育节生动体现了北京越南留学生们的团结、创新和热情，有助于加强各届学生之间的联系，在中国打造一个充满活力、友善、团结的越南人社群。（完）
胡志明主席诞辰136周年：胡伯伯救国征程中的广西印记
在胡志明主席为寻求救国之路而奔走的日子里，在中国进行革命活动的阶段对于他老人家的思想和救国道路的形成具有重要意义。