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胡志明主席诞辰136周年：委内瑞拉高度评价胡志明思想

越通社驻美洲记者报道，当地时间5月15日上午，委内瑞拉统一社会主义党、委内瑞拉外交部、加拉加斯市政府及越南驻委内瑞拉大使馆联合在位于首都加拉加斯的胡志明主席雕像前举行献花仪式，纪念胡志明主席诞辰136周年。

越南驻委内瑞拉大使武忠美发表讲话。图自越通社
越南驻委内瑞拉大使武忠美发表讲话。图自越通社

越通社河内——越通社驻美洲记者报道，当地时间5月15日上午，委内瑞拉统一社会主义党、委内瑞拉外交部、加拉加斯市政府及越南驻委内瑞拉大使馆联合在位于首都加拉加斯的胡志明主席雕像前举行献花仪式，纪念胡志明主席诞辰136周年。

委内瑞拉统一社会主义党（PSUV）副主席赫苏斯·法里亚（Jesús Faria）在仪式上发言时表达了 对胡志明主席和越南民族在争取民族独立事业中斗争精神的崇高敬意。他肯定，胡志明主席不仅是越南的自豪，也是包括委内瑞拉在内的拉丁美洲进步运动和左翼政党的灵感源泉。

赫苏斯·法里亚表示，通过多次访问越南，他见证了在越南共产党领导下国家取得的突出发展成就，认为这是胡志明思想价值的证明。越南已崛起成为亚洲充满活力的经济体，人民生活日益提高。

委内瑞拉外交部副部长安德烈娅·科雷亚（Andrea Corea）表示，胡志明主席是越南革命的伟大领袖，为世界争取和平、民族独立和社会进步的斗争事业作出了重要贡献。她强调，委内瑞拉与越南全面伙伴关系在政治互信和为地区和平、稳定与繁荣共享发展价值的基础上继续积极发展。

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献花仪式。图自越通社

越南驻委内瑞拉大使武忠美表示，来自委内瑞拉乃至拉丁美洲各国领导人、政党、左翼进步运动及人民群众的真挚情感和崇高敬意，生动体现了胡志明主席伟大思想、人格与事业的价值和永恒生命力。

武忠美大使强调，胡志明思想继续被越南共产党确立为思想基础和行动指南，并在坚持中不断创造性运用。重点是建设廉洁、强大的越南共产党，不断提高人民生活水平，力争到2030年把越南建设成为拥有现代工业和中等偏上收入的发展中国家，到2045年发展成为高收入发达国家。

同日，委内瑞拉多家主流媒体如AVN、VTV、TeleSUR、Globovision、Correo del Orinoco和El Universal等同时报道了纪念仪式以及胡志明主席的生平和事业。（完）

越通社
#胡志明主席 #委内瑞拉 #胡志明思想 越南
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