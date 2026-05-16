面向民众开展免费定期健康检查及疾病筛查

“关于保护和照顾人民健康、提升人民健康水平的若干突破性解决方案”是越共中央总书记苏林代表政治局于2025年9月9日签署的第72-NQ/TW号决议，旨在加强保护和照顾人民身体健康、精神健康、提升体魄、寿命和健康寿命，使越南人民得到全面发展。对这项决议发出反对、诋毁之声的，只能是不愿见证一个身心健康的越南民族的那些人。