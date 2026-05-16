经济

宜山炼油厂接收超过95万桶刚果原油

清化省宜山炼油厂刚接收了来自刚果共和国的超过95万桶杰诺原油，用于加工成品油，满足国内市场需求。

宜山炼油厂。图自越通社
宜山炼油厂。图自越通社

越通社河内——清化省宜山炼油厂刚接收了来自刚果共和国的超过95万桶杰诺原油，用于加工成品油，满足国内市场需求。

这批原油由越南国家石油与天然气集团（Petrovietnam）成员宜山炼油产品分销分公司（PVNDB）安排，旨在维持宜山炼油厂的稳定运行。

在来自科威特的传统供应受到中东冲突影响的背景下，实现原料原油来源多元化具有重要意义。除了按设计的主体原料科威特原油外，宜山炼油厂此前也成功接收并加工了达斯混合原油，提高安全、高效处理替代原料的能力。

根据宜山炼油厂的战略，该厂将每年额外加工约1000-1200万桶新原油，与科威特原油或类似的中质原油结合使用，特别是在特定运行阶段。

在宜山炼油厂需要实现原料原油来源多元化的背景下，宜山炼油产品分销分公司成功为该厂安排了首批原油，为保障国家能源安全作出了贡献，并将其业务从成品油分销扩展至更深层次参与国内原油供应链。宜山炼油产品分销分公司已与宜山炼油厂协调核查需求、寻找合适的供应源、评估贸易方案并与外国伙伴谈判，确保交易按时进行并符合风险管理要求。

今后，宜山炼油产品分销分公司将继续根据宜山炼油厂和国内其他炼油厂的需求进口原油，同时大力推进治理标准化、人力资源开发、扩大国际合作和实现供应来源多样化，以提高应对全球能源市场波动的适应能力。

根据2026年生产计划，宜山炼油厂预计将进口近1250万吨原油，并向国内市场供应约900万吨成品油。

宜山炼油厂成立于2008年，是由科威特-欧洲石油有限责任公司、日本出光兴产株式会社、越南国家石油与天然气集团和日本三井化学株式会社共同投资的合资企业，总投资额超过90亿美元。（完）

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越通社
#宜山炼油厂 #刚果 #原油 #能源安全 清化省
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