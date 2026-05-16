经济

越南与马来西亚推动智能企业对接

越通社驻吉隆坡记者报道，5月15日晚，越南驻马来西亚商务处同科技与企业开发研究院（ISTE）、国际中小企业协会（ISSME）和越南驻马来西亚企业协会（VMBA）联合举办贸易促进论坛，为企业界搭建有效的商贸桥梁，并提升企业的跨国经营能力。

越南驻马来西亚商务处代表吴光兴在2025年于马六甲举行的马六甲国际清真博览会上介绍越南产品。图自越通社
越南驻马来西亚商务处代表吴光兴在2025年于马六甲举行的马六甲国际清真博览会上介绍越南产品。图自越通社

越通社河内 ——越通社驻吉隆坡记者报道，5月15日晚，越南驻马来西亚商务处同科技与企业开发研究院（ISTE）、国际中小企业协会（ISSME）和越南驻马来西亚企业协会（VMBA）联合举办贸易促进论坛，为企业界搭建有效的商贸桥梁，并提升企业的跨国经营能力。

在评价合作潜力时，越南驻马来西亚商务处代表吴光兴表示，马来西亚目前是越南在东盟中的首要贸易伙伴，2026年前4个月两国货物进出口总额达到70亿美元。这一成果表明两国完全可以提前完成所设定的200亿美元目标。

吴光兴高度评价两国经济的互补性，强调越南在农产品、水产品、加工食品和纺织品方面具有优势，而马来西亚在制造业、化工、物流和清真经济方面拥有卓越优势。他认为，这是两国企业扩大可持续合作、充分利用《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）和《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）等新一代自贸协定，以促进区域供应链的重要基础。

谈到供应链的整体图景，在马来西亚越南企业协会副主席 Hambali Mukhlas 提出了粮食安全和生产附加值的问题。他认为，在地缘政治动荡和物流成本高企的背景下，东盟需要建设更具韧性的价值链。据此，如果各国能连接各自的优势，就可以建立起更强大、更高效、更具全球竞争力的区域供应链。

Hambali 特别强调了越南丰富的农产品原料与马来西亚信誉良好的清真认证体系及物流基础设施的协同效应，以共同进军全球穆斯林市场。他还指出，马方正在积极研究和学习越南在革新政策、土地结构、水稻种植技术以及水海产业方面的模式，以开展更广泛的合作。

在企业方面，国际中小企业协会秘书长 Suneil Dutt Sharma 高度评价越南的适应能力，认为越南企业正凭借快速的数字化速度和与全球大型制造商直接竞争的能力，而拥有巨大优势。

在论坛上，各组织和企业代表一致认为，通过有效的贸易促进与合作活动，越马经济伙伴关系有望继续实现突破，特别是在数字经济、绿色工业和可持续供应链领域，为东盟共同体的繁荣作出重要贡献。（完）

越通社
#越南与马来西亚 #智能企业对接 #智能企业 #第57号决议 #人工智能 #数字化转型 马来西亚
关注 VietnamPlus

相关新闻

更多

LG电子的CLOi ServeBot机器人。图自LG电子

韩国力推机器人及AI企业拓展越南市场

越通社驻首尔记者报道，大韩贸易投资振兴公社（KOTRA）正积极支持韩国机器人与人工智能（AI）企业拓展越南市场。目前，越南正崛起为亚洲新的高科技制造中心。

富贵特区释放海洋经济发展潜力。图自越通社

富贵特区释放海洋经济发展潜力

林同省富贵特区位于东-东南方向，距离大陆56海里处，海洋经济发展巨大潜力，特别是在旅游和海鲜捕捞领域。发挥这一优势，该地方正在大力推进海洋经济有效开发，为提高民众生活水平和改变岛县面貌作出贡献。

芹椰—头顿跨海隧道效果图。图自Vingroup

芹椰—头顿跨海隧道延长至近3.85公里

芹椰－安兴－田盛－林园投资联合体日前向胡志明市人民委员会和市财政局提交关于吸收和调整采用BT（建设-移交）模式的连接芹椰与头顿跨海通道建设项目投资主张建议报告的文件。

AABF主席兼组委会主任Francis Wong与越南驻澳大利亚大使范雄心。图自越通社

加强越南与澳大利亚在商业、投资与创新领域中的合作伙伴关系

预计将于5月18日至20日在胡志明市举行题为“2026年越南澳大利亚会晤”（Meet Australia in Vietnam 2026）会议是一项高级别的贸易与投资促进活动，澳大利亚-东盟商务论坛（AABF）承办，旨在加强越澳经济对接，重点聚焦能源、数字技术、农业及创新等领域。

庆和迈向国际海洋旅游中心。图自越通社

庆和迈向国际海洋旅游中心

在通过行政地界合并扩展发展空间后，庆和省的旅游业正从单纯的自然资源开发模式转向旅游-贸易-投资联动，以形成新的增长动力。

越南国家证国家证券委员会主席武氏真芳在会上发言。图自越通社

越南国家证券委员会：完善机制，推动国有企业上市

推进股份制改革、国有资本退出，并结合证券市场挂牌上市与交易登记，被确定为提高企业治理质量、扩大社会资本准入能力及提升企业价值的重要方案。这也是落实越共中央政治局关于发展国有企业的第 79-NQ/TW号决议所定目标的关键举措。

ANPz有限公司创始人兼首席执行官高青定接受越通社驻日本记者采访。图自越通社

第68号决议增强各界对越南长期发展的信心

越共中央政治局关于发展民营经济的第68-NQ/TW号决议不仅创造了投资机遇，也增强了对越南长期发展方向的信心。这是ANPz有限公司创始人兼首席执行官高青定在接受越通社驻日本记者采访时作出的评价。

附图。图自越通社

越南房地产行业迈向国际化运营标准

跻身亚太地区20大增长中心之列，这为越南房地产行业按照日益严格的国际标准提升运营能力提供了重要动力。在此背景下，综合设施管理（IFM）作为一项战略解决方案应运而生，旨在减少碳排放、优化运营成本并提升租户的工作体验。

附图 图自越通社

胡志明市：加速扩大越南农产品市场份额

为了确保农产品在内需市场拥有稳定的出路，除了质量和包装外，零售系统的作用正变得日益重要。通过现代分销渠道，企业不仅能让产品更贴近消费者，还能逐步打造品牌，实现市场的可持续扩张。

守添－隆城铁路效果图。图自越通社

守添－隆城铁路力争于7月2日前开工

胡志明市各相关厅局及单位正主动推进各项工作，确保各项条件达标，力争在7月2日前正式开工建设守添－隆城铁路项目，庆祝胡志明市正式以胡志明主席的名字命名50周年。

研讨会现场。图自工贸部

越南与摩洛哥加强企业对接

越南驻摩洛哥商务处近日在卡萨布兰卡市举办了贸易促进研讨会，旨在加强越南出口企业与摩洛哥进口商及分销系统的对接。卡萨布兰卡商会代表，以及从事进口、分销、连锁超市和国际贸易等领域的20多家摩洛哥企业代表出席活动。

附图。图自越通社

英特尔持续支持越南半导体产业发展

胡志明市高科技园区管理委员会称，作为在全球范围内重组生产活动以优化效率、提升竞争力战略的一部分，英特尔集团已将部分生产线从哥斯达黎加转移至胡志明市高科技园区。