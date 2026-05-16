经济

越南将每年5月6日定为物流日

5月15日，越南工贸部进出口局与《工贸报》联合举行越南物流日及越南物流周公布仪式。

企业在海防国际门户港3号和4号集装箱码头装卸货物。图自越通社
企业在海防国际门户港3号和4号集装箱码头装卸货物。图自越通社

越通社河内 ——5月15日，越南工贸部进出口局与《工贸报》联合举行越南物流日及越南物流周公布仪式。

越南工贸部副部长阮生日新在公布仪式上表示，设立越南物流日及越南物流周，标志着对这个基础性服务行业认知和行动的重要转变，该行业对国家竞争力具有决定性作用。发展现代、绿色、智能物流行业必须成为工贸行业发展战略的支柱之一。

进出口局副局长陈清海公布了工贸部关于承认越南物流日及越南物流周的第1065/QĐ-BCT号决定。据此，每年5月6日被定为越南物流日，而包含5月6日的那一周定为越南物流周。

陈清海表示，该决定是根据《2025-2035年和展望2050年越南物流服务发展战略》颁布的，同时体现了将物流发展成为重要、高附加值服务行业方向，与提升国家竞争力和促进经济一体化息息相关。

根据决定，每年举办越南物流日及物流周，旨在提高各级各部门及全社会对物流服务在经济社会发展、全球一体化及提升国家竞争力中的重要地位和作用的认识。同时，推动有效落实关于发展越南物流服务的政策和法律，注重数字化转型、绿色物流和可持续发展。

此外，越南物流日及物流周的举办有助于加强国际合作，推动贸易促进活动，吸引对物流基础设施和技术的投资，将越南物流与地区和世界连接起来。

根据决定，越南物流日及物流周的活动主要包括：关于物流的宣传、推广、对接、合作和知识普及，为政府管理机构、行业协会、物流企业、生产及进出口企业及地方创造论坛，加强政策对话，促进投资和拓展商业合作。

近年来，越南物流行业取得了长足发展，逐步确立了作为经济“血脉”的地位，促进了生产、商品流通，提升了国家的进出口能力。特别是在数字化转型、电子商务蓬勃发展的背景下，面对供应链绿色化和适应全球可持续发展标准的要求，越南物流行业正迎来诸多巨大机遇，也面临不少挑战。这要求物流企业界继续革新治理模式，投资技术，发展高素质人力资源，并加强供应链各环节之间的联系。（完）

越通社
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