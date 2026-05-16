韩国力推机器人及AI企业拓展越南市场

越通社河内 ——越通社驻首尔记者报道，大韩贸易投资振兴公社（KOTRA）正积极支持韩国机器人与人工智能（AI）企业拓展越南市场。目前，越南正崛起为亚洲新的高科技制造中心。



KOTRA表示，该机构正与韩国机器人产业振兴院合作，在5月14日至16日于河内举行的第23届国际工业机械、设备、技术和工业产品展览会（VINAMAC EXPO 2026）上设立“韩国机器人展位”。展位上，5家韩国创新技术企业将展示最新的机器人与自动化解决方案。同时，还将举办约50场出口咨询会，参与方包括Etek自动化解决方案公司等17家越南大型采购企业。



据韩国海关统计，韩国对越南的工业机器人出口增长迅速。2022年，对越工业机器人出口额较2021年增长67%。到2025年，这一数字继续增长12.4%，达到约1529万美元。尤为值得关注的是，近三年来，对越运输和装卸机器人出口增长了12倍，而自动化解决方案也增长了约40%。



不仅限于机器人领域，KOTRA还计划于5月20日在胡志明市举办“韩国—越南人工智能创新日”活动，以推动制造业领域的数字化转型与人工智能合作。通过此举，韩国希望挖掘海外工厂的AI转型需求，同时支持本国AI企业拓展国际市场。



KOTRA东南亚地区负责人Koo Bon Kyung表示，韩越两国在高科技工业领域的合作，可为双方在出口和技术发展方面带来巨大机遇。他指出，越南目前不仅是生产基地，更正在转型成为区域新的高科技制造中心。因此，韩国机器人与人工智能产业需要迅速把握这一充满潜力的市场机遇。（完）

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