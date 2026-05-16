经济

拓展财政空间：为两位数增长目标注入新动能

在越南提出2026年实现10%以上经济增长目标的背景下，财政政策正被寄望，从单纯的预算平衡角色转向引领增长的核心引擎。

富寿省平川I工业园区生产电子元件的Star Engineers Vietnam公司。图自越通社
富寿省平川I工业园区生产电子元件的Star Engineers Vietnam公司。图自越通社

越通社河内 ——在越南提出2026年实现10%以上经济增长目标的背景下，财政政策正被寄望，从单纯的预算平衡角色转向引领增长的核心引擎。

2026年前4个月越南财政预算收入约达1114万亿越盾（折合人民币2931.58亿元），完成预算的44%，同比增长15.2%，财政空间总体保持积极。然而，经济专家指出，当前的核心问题不再是“收多少”，而是“如何支” 让财政支出产生溢出效应，推动投资、扩大产能、维持可持续增长动力。

2026年第一季度GDP增长7.83%，在全球经济波动并对越南产生影响的背景下仍属积极表现，但这一数字远低于政府第01/NQ-CP号决议设定的目标。

据预测，要实现全年10%的增长，第一季度需达9.1%，第二季度9.7%，第三季度9.9%，第四季度10.4%。

由于第一季度未达到计划目标，后续季度必须加速追赶。具体目标是：第二季度GDP增长约10.5%，第三季度约10.6%，第四季度约10.74%，方能完成全年目标。

财政部国家预算司副司长丁春河表示，2026年的财政政策必须同时承担两项任务：支持增长和拓展财政空间。重点在于打击收入流失、转移定价和逃税行为，有效挖掘潜在税源，同时在支出需求日益增长的背景下，多元化筹资渠道。

财政部统计总局局长阮氏香指出，实现两位数增长的动力依然强劲，其中公共投资继续扮演重要角色。

2026年，公共投资将重点投向隆城机场、高速铁路、各条环城路、高速公路及奥林匹克体育城等大型基础设施项目。这些项目有望对经济产生强劲的溢出效应。

多项研究表明，如果资金使用得当，每一单位公共投资可通过降低物流成本、缩短货物周转时间、扩大企业生产空间，创造1.5至2单位的间接附加值。

然而，公共投资资金到位进度仍不均衡，“资金等项目”的问题依然存在，影响了资金的整体效率。这要求继续推进行政体制改革，严格纪律执行。

在财政收入方面，当前调控方向倾向于扩大税基而非提高税率，同时着力堵塞收入流失漏洞。仅电子商务领域，其规模达约310亿美元，由于交易分散、难以监管，正成为一个需要加强管理的重点领域。

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正在加紧施工中的平顺坊葛溪河公寓项目。图自越通社

据专家分析，非正规经济部门目前约占GDP的30%，若逐步将其纳入正规部门，将有巨大的增收空间。

在扩大税源的同时，税务部门也加强对外资企业转移定价的管控，并调整税收优惠政策，优先支持半导体、绿色经济和高科技等高附加值领域。

财政部副部长高英俊表示，降低增值税、土地租金，提高个体经营户营收门槛等减税政策将继续实施，以支持企业和民众扩大生产、刺激总需求，培育长期税源。与此同时，税务部门将持续推进管理现代化，加快数字化转型。

在投资需求日益增长的背景下，公共债务和预算赤字的管理也更加灵活。专家指出，只要投资效率足够高，能够创造增长并弥补公共债务增速，接受合理水平的赤字是必要的。

除了发行长期政府债券外，为绿色转型项目和大型基建提供的国际优惠融资渠道也在不断拓宽。

与此同时，碳信用市场、数字资产交易平台等新方向正在研究当中，以构建长期财政空间。

经济专家普遍认为，两位数的增长不是短期目标，而是多年持续积累的结果。届时，每一单位预算资金不再仅仅是支出，更应成为创造附加值的投资，为经济体的增长进程发挥重要作用。（完）

越通社
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