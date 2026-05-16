文化支出至少占国家预算总支出2%的承诺有助于推动文化发展取得新突破

越通社河内——越共中央政治局关于发展越南文化的第80号决议（80-NQ/TW）提出了文化投资的新思维，其中一个突出亮点是明确量化指标：每年国家财政预算总支出中，至少安排2%用于文化领域。这是一项重要决策，旨在使文化成为可持续发展的动力。

政策上的新突破

在领导革命事业的过程中，越南共产党始终重视发展越南文化和培育越南人，继承和弘扬民族传统文化价值，同时有选择地吸收世界文化精华。进入国家革新时期后，对文化作用的思维和认识不断取得新发展，文化发展的投资资源也不断增强。

第80号决议明确指出，对文化的投资就是对国家可持续发展和民族未来的投资。要从根本上、全面地创新文化发展资源动员思维，其中国家资源发挥引领作用。

在所提出的各项指标中，一个重要指标是确保与文化发展相适应的资源保障；每年为文化安排不少于国家财政预算总支出的2%，并根据实际需求逐步提高。也就是说，国家不仅保障资源，还将发挥“引领文化投资生态系统”的作用。

这是首次有决议明确规定文化领域国家财政预算支出的下限，体现了对文化领域的特别重视。这标志着从“鼓励增加投资”转向具有约束力的具体财政承诺，确保文化与经济同步发展。决议要求增加对文化的公共投资，并做到重点突出，优先发展基层文化、文化遗产、创新创造、人才培养、文化产业，尤其是文化产业数字技术应用。重点投资并完善文化基础设施，优先建设达到地区和国际水平的国家级文化设施，如国家博物馆、国家剧院、国家艺术中心等；同时建设、完善并有效运营基层文化和体育设施体系，形成符合各地区、各民族特点的现代公共文化服务体系。

近日，第十六届国会第一次会议通过了关于发展越南文化的决议，其中规定，国家每年保障文化支出不少于国家财政预算总支出的2%，并根据发展需求逐步提高，以落实党和国家各时期的方针政策；同时鼓励社会资源参与文化发展。

据文化、体育与旅游部部长林氏芳青，该决议有助于将政治局第80号决议中的三项突破性内容制度化，即建立突破性的体制机制和政策，以有效动员和使用文化发展资源；重视发现和培养人才，吸引并重用文化艺术领域人才；强调加强科技应用、创新和数字化转型投资，为文化发展创造新空间和新动力。

老街省傣族艺人、演员代表团在2026年“走进北宁文化遗产之乡”文化节上表演传统舞蹈。图片来源：越通社

投资效益问题

对于这一规定，宁平省国会代表陈文凯认为，明确国家每年为文化支出不少于财政预算总支出的2%是完全正确的，但需要进一步明确对基层文化设施、文化遗产保护、数字化转型、数字文化安全与保障、文化领域数字人才培养等各项目的支出比例，以实现战略性的资金使用效果。

国会文化与社会委员会专职委员裴怀山副教授表示，提出确保至少2%的国家财政预算用于文化，是政策思维上的重大进步，说明文化正在国家发展结构中逐渐获得更加正确的定位。不过，他同时指出，在提高支出比例的同时，也必须严肃要求以结果为导向来管理文化投资。

裴怀山提出，应明确三大优先方向：（一）投资于人，即投资于创作队伍、艺术家、民间艺人、基层文化干部、文化管理者、文化产业从业者以及具有创造潜力的青年力量；（二）投资于基础文化设施，特别是基层和数字环境中的设施，包括图书馆、博物馆、剧院、文化中心、创意空间、数据基础设施、文化遗产数字化以及文化产品推广与分发平台；（三）投资于具有杠杆作用的项目，例如濒危文化遗产保护、大型作品创作扶持、重点文化产业支持、文化市场发展以及国家文化品牌推广。

“如果这2%的预算集中投入到这些具有广泛带动作用的领域，其效果将与机械平均分配完全不同”, 裴怀山说。此外，他认为还必须改变对文化投资效益的评价方式。 “文化投资的效果，应体现在人民获得了什么、儿童接触到了什么、社区凝聚力如何、文化产品是否进入市场、文化遗产是否得到更好保护、文化环境是否更加健康、国家形象是否得到提升等方面。”

换句话说，裴怀山认为，用于文化的2%预算不应仅仅被视为一项支出，而应被看作“对国家软实力、人的素质以及国家可持续发展能力的战略投资”。为实现这一目标，需要公开标准、明确分级责任，加强国会、祖国阵线、媒体和人民的监督，同时把国家财政预算作为“引导资金”，吸引更多社会资源投入文化发展。（完）