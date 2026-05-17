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福积古村如诗如画的浪漫景致

依偎在乌楼河畔的福积古村已有500多年历史，位于顺化市中心以北约40公里处。这里至今仍完整保留着朴素古雅的风貌，展现出越南北中部传统乡村的独特特色。

古宅的古朴之美与庭院空间相融合，营造出一种质朴自然的韵味。图自越通社
古宅的古朴之美与庭院空间相融合，营造出一种质朴自然的韵味。图自越通社

越通社顺化市——依偎在乌楼河畔的福积古村已有500多年历史，位于顺化市中心以北约40公里处。这里至今仍完整保留着朴素古雅的风貌，展现出越南北中部传统乡村的独特特色。

完整保存众多古老木屋

目前，福积古村仍保存着40座拥有100至300年历史的传统木屋。这些木屋均由美川木工村技艺精湛的工匠建造，采用坚固的木质框架结构，主要以木销连接，完全不使用铁钉。房屋中的横梁、门窗、穿枋、屋架等构件均雕刻着精美细腻的纹饰，线条柔和流畅，充分体现了越南古代文化特色。

每座木屋都保留着典型顺化传统民居的空间布局，包括宅门、小径、庭院、水池、屏风以及以茶树构成的围栏。特别的是，游客在参观这些古宅时，还能聆听关于建筑、文化和历史的故事，从而更深入地了解其文化价值。

除传统木屋外，古村还保存着丰富的信仰建筑，如村祠堂、寺庙等丰富的宗教建筑遗产。

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福积古村祠堂。图自越通社

挖掘古村旅游潜力

福积古村的整体空间与自然融为一体，四周环绕着竹林和数百年树龄的古树。村中的每家每户、每条巷道之间并没有被封闭高墙隔开，而是由整齐翠绿的茶树篱笆相连。这种开放式布局形成了一片连贯的绿色空间，是越南北中部传统乡村聚居模式的典型代表。

文化研究学者阮文孟副教授表示：“在越南中部，很少有村庄经历长期战火之后，仍能像福积古村这样完整保留古老的房屋、庙宇和树木景观。”

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福积古村木屋。图自越通社

来自岘港的游客陈文进在参观福积古村时感慨道：“走进这些古宅和陶艺制作区，我仿佛能听到昔日岁月的回响。福积不仅保存了传统文化，也保留了清新的空气和浪漫诗意的景色。”

2009年，福积古村被认定为国家级遗产村。经过多年保护与开发，如今该古村在文化遗产保护和旅游发展方面已取得显著成效。从2024年至2025年底，福积古村累计接待游客超过5万人次，旅游收入超过32亿越盾（约合人民币82万元）。（完）

越通社
#福积古村 #如诗如画 #浪漫景致
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