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为边境儿童守护民族文化热爱之火

出生于一个教授高棉语的传统家庭，西宁省福荣乡和东小学的教师石氏发咖迪，努力求学并选择了西宁边境之地与教育事业结缘。在这个高棉族同胞聚居的地方，她孜孜不倦地教书育人，为贫困儿童传递民族文化的热爱之火。

西宁省福荣乡和东小学的教师石氏发咖迪孜孜不倦地教书育人，为贫困儿童传递民族文化的热爱之火。图自越通社
西宁省福荣乡和东小学的教师石氏发咖迪孜孜不倦地教书育人，为贫困儿童传递民族文化的热爱之火。图自越通社

越通社西宁——出生于一个教授高棉语的传统家庭，西宁省福荣乡和东小学的教师石氏发咖迪努力求学并选择了西宁边境之地与教育事业结缘。在这个高棉族同胞聚居的地方，她孜孜不倦地教书育人，为贫困儿童传递民族文化的热爱之火。

来到福荣乡，提起年轻教师石氏发咖迪，几乎无人不知。对于这里的乡亲们来说，她不仅是一位站在讲台上的教师，更是村寨的女儿，是为在边境风雨中成长的孩子们点燃希望的人。

石氏发咖迪生于1994年，在一个父亲于茶荣省（今永隆省）教授高棉语的家庭中长大，对民族语言和特色的热爱从小便与她相伴。她坦言：“因为家庭传统，我父亲就是给民族儿童教高棉语的。我热爱高棉语，想继承父亲的职业。”正是这份热爱促使她考入茶荣大学高棉语文学师范专业。离开大学讲堂后，她报名参加公职考试，并选择了西宁边境之地。

和东小学这所小小的学校是高棉族同胞子女熟悉的校园。这里的高棉族社区集中居住，保留了许多传统习俗。和东成为全省三所为一至五年级学生开设高棉语课程的学校之一。

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石氏发咖迪意识到自己必须重新学习当地的高棉语，调整发音使之适合。图自越通社

石氏发咖迪感动地说：“当我初次接触这里的民族学生时，第一感受是非常激动。我想倾注所有的职业热爱和专业知识，带给孩子们精彩的课程，帮助他们热爱母语，珍惜本民族的特色。” 最初的道路并不平坦。作为茶荣省的高棉人，来到西宁任教时，她面临着语言上的巨大差异。

她说：“有时我说话，学生说‘老师说的我听不清楚’。我意识到自己必须重新学习当地的高棉语，调整发音使之适合。”她向学生学习，向家长学习，也向当地高棉族社区的生活学习。仅过了一段时间，她就融入了当地，能流利地说西宁口音的高棉语。

在校领导的关心下，她被派去参加培训进修，同事们还来听课并提出意见。为了让学生易于理解，她制作了电子教案，展示图片，使用关于高棉文化的视频。借助越南语和高棉语的相似之处，她进行双语教学。难懂的词她都用越南语注音，帮助学生们容易记忆。反过来，学习高棉语也帮助学生们理解更多越南语词汇。

石氏发咖迪说：“起初，无论是学生还是家长，在习俗、言语、生活方式上都还存在差异。但后来我融入了，觉得这里的乡亲们非常友善，并且珍惜自己的母语。这让我更加想要努力。”（完）

越通社
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