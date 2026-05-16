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邦敦大象群“保姆”：守护西原地区文化象征

西原地区的旱季，在得乐省邦敦烈日灼人的森林中，得乐省大象保护、动物救援及森林保护管理中心的大象驯养员们仍陪伴着大象寻找水源和食物，并为它们提供护理服务。

保护与提升大象福利，为大象带来自由与幸福不仅体现了人道主义思维，而且是挽救日益减少家象群的可持续方向。图自越通社
保护与提升大象福利，为大象带来自由与幸福不仅体现了人道主义思维，而且是挽救日益减少家象群的可持续方向。图自越通社

越通社得乐省——西原地区的旱季，在得乐省邦敦（Buôn Đôn）烈日灼人的森林中，得乐省大象保护、动物救援及森林保护管理中心的大象驯养员们仍陪伴着大象寻找水源和食物，并为它们提供护理服务。

在得乐省家象数量仅存30余头，且面临高龄化、繁殖难等严重衰减风险的背景下，大象保护工作不仅是一项专业任务，更是一场守护西原文化象征之战。

大象的“保姆”

在半野化大象护理区，大象Jun和Gold与护理人员亲昵依偎的画面已成常态。在救援与护理工作坚守十余年的大象护理救援处人员高春宁早已将这些大象视如家人，与它们分享快乐和悲伤。

高春宁表示，成为这些大象的“母亲”，不仅需要强健的体质，更需要无比的同理心。为了让这两头“大象小伙”能像现在这样健康、快乐地奔跑，该中心工作人员经历了数千个与大象共眠的日子，将它们视为自己的骨肉。

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大象驯养员们将大象视如家人。图自越通社

据得乐省大象保护、动物救援及森林保护管理中心介绍，该单位目前正管理与护理9头大象，尽一切努力为它们创造最佳生存条件。该中心还与亚洲动物基金（Animals Asia）紧密配合，采用达到国际标准的饲养流程，确保大象在生理机能和自然本能上得到最大限度的恢复。

大象的“幸福”

得乐省大象保护、动物救援及森林保护管理中心的最高目标是提升大象个体的健康水平与福利待遇。因此，这要求护理人员必须了解大象习性，并对这份职业充满热情，从而真正为大象带来“幸福”。

该中心兽医高登君表示，大象的特性非常复杂，拥有极高的情感思维。每头大象的性格都不同，因此它们的医疗保健和营养需求也各不相同。目前，该中心接收的9头大象来源各异，所以它们都需要特殊的照顾。

可以肯定的是，保护与提升大象福利，为大象带来自由与幸福不仅体现了人道主义思维，而且是挽救日益减少家象群的可持续方向。（完）

越通社
#邦敦 #大象 #西原地区 #文化象征 #野生动物 得乐省
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