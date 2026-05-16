2026年“我爱我的祖国”行程正式启动

越通社乂安——5月16日，越南青年联合会中央委员会在乂安省启动了2026年“我爱我的祖国”行程，响应越南青年联合会传统日70周年（1956年10月15日-2026年10月15日）。



胡志明共青团中央书记处书记、越南青年联合会主席阮祥林在启动仪式上表示，该行程共设7站，象征联合会组织成长的7个十年，从胡志明主席故乡乂安省出发，途经顺化、宣光、奠边、庆和、金瓯、胡志明市，最终在河内收官。每一行程都是青年了解历史、培育家乡祖国情怀的契机，同时通过社会保障、环境保护和社区数字化转型等活动传播美好生活理念。



启动仪式期间举行了多项活动，包括在胡伯伯纪念馆开展圣火传递活动、集体表演“我爱我的祖国”快闪舞、拼出“70周年——越南青年”字样、在炉门开展“清洁海洋”行动、为渔村渔民举行“青年医生践行胡伯伯教导”义诊活动，以及庆祝越南青年联合会成立70周年排球场落成仪式和“我爱我的祖国”匹克球决赛。



借此机会，越南青年联合会中央委员会向乂安省越南青年联合会赠送了700幅越南地图和700面国旗。各级少先队理事会向该省边境各乡赠送了9500面国旗等。（完）

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