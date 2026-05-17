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越南科学家、知识分子的巨大动力

在越共中央总书记、国家主席苏林于河内国家大学传统日120周年纪念典礼上发表讲话后，科学家、知识分子对“科学家在新时代国家发展中发挥核心、连接作用”的观点感到振奋和充满信心。

越共中央总书记、国家主席苏林向河内国家大学赠送胡志明主席塑像。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林向河内国家大学赠送胡志明主席塑像。图自越通社

越通社河内——在越共中央总书记、国家主席苏林于河内国家大学传统日120周年纪念典礼上发表讲话后，科学家、知识分子对“科学家在新时代国家发展中发挥核心、连接作用”的观点感到振奋和充满信心。


河内国家大学高科技与创新园区经理张国检副教授表示，5月16日，河内国家大学建校120周年纪念典礼暨一级劳动勋章授勋仪式隆重举行。在纪念典礼上，越共中央总书记、国家主席苏林向河内国家大学交付了多项任务，其中包括成为精英大学，在科技、创新、数字化转型发展中发挥火车头作用，为越南经济实现两位数增长作出重要贡献。

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河内国家大学高科技与创新园区经理张国检副教授。图自baotintuc.vn

张国检副教授指出：“这项任务不仅是对河内国家大学的指引，也为越南大学教育体系注入了灵感。”具体而言，科技创新已被党和国家确定为进入新时代的重中之重。张国检认为，作为一流大学，河内国家大学及其他大学除了培养高素质人力资源的使命外，还应成为连接和转让知识的中心，成为将大学的创造知识输送到企业和地方的桥梁，成为学校、国家、企业之间关系的桥梁中心，使大学中的创新和科技活动成果转化为价值，应用于国家发展。

张国检表示，作为高科技与创新园区创新活动的牵头单位，河内国家大学确定了两项需要立即开展的工作。第一，回顾河内国家大学多年来在科技、创新活动方面的体系和成果，进行评估，并抓紧推动合作对接，将科研成果立即服务于地方和企业。因为目前各地方和企业界需要创新活动，但对接仍有限。第二，作为牵头单位，有责任连接国内外的科技活动与地方、企业，将教师、科学家的产品服务于共同发展。

张国检认为，在国家仍面临诸多困难的情况下，对优势研究团队和杰出科学家进行高水平投资是必要的问题。进行高水平投资以吸引海外杰出科学家回国贡献，投资国内研究团队，提升能力，发挥教师的智力潜力和优势，早日使科技、创新成为国家发展的动力和关键因素。

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河内国家大学原副校长、河内国家大学科学与培训理事会主席武明江教授接受媒体采访。图自越通社

河内国家大学原副校长、河内国家大学科学与培训理事会主席武明江教授对越共中央总书记、国家主席苏林及党和国家领导人对河内国家大学的关注和特别关怀深表感动。回顾过去，武明江教授表示，1945年11月15日，在国家刚刚获得独立并面临千难万险的背景下，胡志明主席仍抽出时间出席越南国家大学的首次开学典礼。这是革命国家关于重视知识分子、重视人才政策的具有深刻象征意义的信息。

武明江认为，为落实好苏林总书记、国家主席交付的任务，河内国家大学需要明确方向、资源和人才。苏林同志多次提到特殊机制，这是助力河内国家大学以快速度、高强度发展并实现突破的解决方案之一。例如在金融领域，财政投入必须有突破，如果仍像所有其他学校一样支付工资，将无法吸引人才。支付给科学家、教师的薪资水平必须与世界高水平大学相当，这样才能吸引人才。

围绕苏林关于在科技强劲发展面前落后问题的警告，河内国家大学科学与创新委员会主任陈氏清秀教授强调，这是极其宝贵且及时的指导和警告，特别是对掌握科技未来的知识分子和科学家群体而言。

曾于2016年获谢光宝奖的科学家——河内国家大学自然科学大学教师阮玉明教授也强调：河内国家大学的科学家深刻认识到当今知识分子的责任，不仅是在学术期刊上发表研究成果或在讲台上传授知识，还要为国家重大问题的解决贡献力量，提升国家竞争力，保护民族的文化和人文价值，为后代准备知识行装。（完）

越通社
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