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佛诞大典将举行15项“体验之旅”系列活动

越南佛教教会中央文化委员会5月16日下午宣布，今年佛历2570年（公历2026年）佛诞大典将在林同省大叻中心举行，预计将吸引数万名僧尼、佛教徒、游客及当地民众参与。

2025年佛诞大典。图自越通社
2025年佛诞大典。图自越通社

越通社林同省——越南佛教教会中央文化委员会5月16日下午宣布，今年佛历2570年（公历2026年）佛诞大典将在林同省大叻中心举行，预计将吸引数万名僧尼、佛教徒、游客及当地民众参与。

本届大典的亮点是集传统佛教仪式与文化、艺术和社会公益活动为一体的15项“体验之旅”核心活动。各项核心内容将于5月23日至25日（即农历四月初七至初九）集中举行，延伸活动将持续至6月1日。具体活动安排如下：

正式开幕式将于5月23日在林同省举行，预计吸引约300名高僧大德及嘉宾出席。当天，组委会将在大叻松林间展出30幅《觉悟之路》主题画作，并在林园广场设立素食美食空间。当晚举行的“点亮七朵莲花”仪式，将生动重现佛陀诞生时‘七步莲花’的典故。

5月24日， 佛诞大典将正式进行。其中，晨禅活动将在高原松林间进行，随后是从灵光祖庭至春香湖的迎佛巡游活动及传统的浴佛仪式。当晚，春香湖畔的水上舞台将上演一场佛教文艺晚会，打造极具大叻特色的文化亮点。

大典期间，民众和游客可在春香湖畔参加“写下烦忧、学会放下”祈愿活动，并体验书法和绘画空间。此外，大典还大力推进公益慈善以彰显佛教慈悲精神，包括发放奖学金、捐建爱心屋、举办“零越盾爱心集市”支持1000户困难家庭，并响应植树造林倡议以践行环保理念。

佛诞大典（Vesak）是佛教重大的文化与心灵盛会，旨在纪念释迦牟尼佛诞辰，并已被联合国确认为促进和平的国际宗教文化节日。（完）

越通社
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