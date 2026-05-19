2025年越南政务服务满意度指数平均值达到83.09%

根据联合国发布的2024年电子政务发展指数，越南排名上升15位，在193个国家中位列第71位。在电信领域，越南的互联网速度显著提升，使其跻身该地区领先国家之列，并根据国际评估位列前10-15名。这些数据表明，越南已从“数字化”转型为“数据驱动型运营”，数字基础设施已成为提高治理效率、降低公民和企业成本的基础。