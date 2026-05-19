2025年越南政务服务满意度指数平均值达到83.09%

海防市2025年行政改革指数稳居全国榜首
越南34个省市中，有19个省市的行政改革指数高于全国平均水平；全部34个省市的行政改革指数均超过80%。
2026年5月11日，越南内务部公布了2025年居民对国家机关服务满意度指数（SIPAS指数）结果。
值此胡志明主席诞辰136周年之际，越南共产党中央委员会总书记、越南社会主义共和国主席苏林发表署名文章《胡志明之光照亮我们前行的道路》。越通社谨向读者介绍文章的一些重要内容。
2026年5月11日在河内市第17届人民议会（2026－2031年任期）第二次会议上，河内审议通过批准、调整6 项重点项目投资计划。
越南政府总理2026年5月6日签发第17/CT-TTg号指示，要求为民众组织开展免费定期体检或疾病筛查活动。
2026年前4个月，河内市经济社会保持稳定，多项指标取得积极成果。
越南对外投资总额（包括新增和调整后的资本）达7.139亿美元，较去年同期增长2.3倍。其中：电力、燃气、热水、蒸汽和空调的生产和分销投资达1.638亿美元，占总投资的22.9%；建筑业投资达1.53亿美元，占21.4%；运输和仓储业投资达1.492亿美元，占20.9%。
累计2026年前4个月，货物贸易进出口总额约达3441.7亿美元，同比增长24.2%。其中，出口增长19.7%，进口增长28.7%，贸易逆差71.1亿美元。
2026年“人道主义月”活动于5月在全国范围内举行，主题为“80周年——为社区奉献爱心的人道之旅”，旨在继续在全社会广泛传播和弘扬人道主义精神。
据越南财政部统计总局5月3日公布的2026年4月及前4个月社会经济发展形势报告显示，截至2026年4月27日，流入越南的外国直接投资（FDI）总额（包括新增、增资和融资资金）达182.4亿美元，同比增长32%。
2026年前4个月，赴越旅游的国际游客达880万人次，同比增长14.6%，创下历年前4个月国际游客接待量最高纪录。
南方解放和国家统一51周年后（1975年4月30日—2026年4月30日），越南在经济社会发展方面已经取得了一系列重要成就。国内生产总值规模持续扩大，2025年已超过5140亿美元，跻身全球32大经济体之列，位居东盟第4位。
应斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克邀请，越共中央总书记、国家主席苏林率领越南高级代表团于2026年5月7日至8日对斯里兰卡民主社会主义共和国进行国事访问。这是自1970年两国建交以来，越南领导人对斯里兰卡进行的最高级别访问。此次访问有助于巩固两国半个多世纪以来建立的传统友谊，并加强两国领导人和人民之间的真挚友谊。
在越共中央总书记、国家主席苏林率领越南党政高级代表团于2026年5月5日至7日对印度共和国进行国事访问期间，双方发表了《关于越南社会主义共和国与印度共和国增强型全面战略伙伴关系的联合声明》。
应2026年东盟主席国菲律宾总统费迪南德·马科斯二世邀请，越南政府总理黎明兴将于5月7日至8日率领越南高级代表团出席在菲律宾宿务省举行第48届东盟峰会。
累计2026年前4个月，货物贸易进出口总额约达3441.7亿美元，同比增长24.2%。其中，出口增长19.7%，进口增长28.7%，贸易逆差71.1亿美元。
应印度总理纳伦德拉·莫迪的邀请，越共中央总书记、越南社会主义共和国国家主席苏林率领越南高级代表团于2026年5月5日至7日对印度进行国事访问。这是苏林总书记、国家主席自越南国会完成国家领导人任命以来的第二次出访，也是越南历史上总书记、国家主席首次访问印度。
越南河内的菲尼卡大学首次荣获2026年高等教育亚洲大奖最佳领导与管理团队奖，不断彰显出该学校在领导力与治理能力方面已获得区域层面的认可。
2026年4月27日，林同省人民委员会与太阳集团（Sun Group）联合举行潘切机场—民用航空项目开工仪式。潘切机场项目按照4E级机场标准建设，设计年旅客吞吐量到2030年达到200万人次，总投资近3.9万亿越盾，预计于2027年建成并投入运营。
2026年1月7日，越共中央总书记苏林代表政治局签发关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议。该决议立足国家进入新发展阶段的背景，强调推动经济、政治、社会与文化及人的协调融合，实现更高水平的快速和可持续发展。
美国《纽约时报》评价越南为东南亚地区正在崛起的旅游目的地，并选用富国岛香岛跨海缆车作为越南旅游业的代表性形象。
值此南方解放、国家统一51周年（1975年4月30日—2026年4月30日）暨“五一”国际劳动节到来之际，2026年4月27日，越共中央总书记、国家主席苏林前往胡志明市，看望、慰问并与当地工人和劳动者亲切交流。