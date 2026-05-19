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2025年越南政务服务满意度指数平均值达到83.09%

2026年5月11日，越南内务部公布了2025年居民对国家机关服务满意度指数（SIPAS指数）结果。

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越通社
#居民对国家机关服务满意度指数 #越南政务服务
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