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河内批准、调整6 项重点项目投资计划

2026年5月11日在河内市第17届人民议会（2026－2031年任期）第二次会议上，河内审议通过批准、调整6 项重点项目投资计划。

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#河内 #红河景观
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河内通过总投资近737万亿越盾的红河景观大道项目

5月11日上午，第十七届河内市人民议会第二次会议高票通过了关于红河景观大道轴线项目投资主张的决议。该项目规划面积超过1.14万公顷，初步设计总投资近737万亿越盾（折合人民币1939亿元）。据评价，该项目是河内迄今规模最大的基础设施—市容市貌政治项目之一，对未来数十年首都红河沿岸都市发展空间布局具有重要战略意义。

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越南对外投资总额（包括新增和调整后的资本）达7.139亿美元，较去年同期增长2.3倍。其中：电力、燃气、热水、蒸汽和空调的生产和分销投资达1.638亿美元，占总投资的22.9%；建筑业投资达1.53亿美元，占21.4%；运输和仓储业投资达1.492亿美元，占20.9%。

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应2026年东盟主席国菲律宾总统费迪南德·马科斯二世邀请，越南政府总理黎明兴将于5月7日至8日率领越南高级代表团出席在菲律宾宿务省举行第48届东盟峰会。

越南-印度全面战略伙伴关系

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应印度总理纳伦德拉·莫迪的邀请，越共中央总书记、越南社会主义共和国国家主席苏林率领越南高级代表团于2026年5月5日至7日对印度进行国事访问。这是苏林总书记、国家主席自越南国会完成国家领导人任命以来的第二次出访，也是越南历史上总书记、国家主席首次访问印度。

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2026年4月27日，林同省人民委员会与太阳集团（Sun Group）联合举行潘切机场—民用航空项目开工仪式。潘切机场项目按照4E级机场标准建设，设计年旅客吞吐量到2030年达到200万人次，总投资近3.9万亿越盾，预计于2027年建成并投入运营。

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1975年4月26日至30日进行的胡志明战役是越南革命战争胜利的巅峰，谱写了越南人民抗击外来侵略历史上最辉煌的黄金一页。这次战役肯定了越南人民抗美帝国主义侵略的伟大战争地位，留下了许多宝贵的理论和实践经验。