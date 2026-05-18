河内批准、调整6 项重点项目投资计划

应斯里兰卡总统阿努拉·库马拉·迪萨纳亚克邀请，越共中央总书记、国家主席苏林率领越南高级代表团于2026年5月7日至8日对斯里兰卡民主社会主义共和国进行国事访问。这是自1970年两国建交以来，越南领导人对斯里兰卡进行的最高级别访问。此次访问有助于巩固两国半个多世纪以来建立的传统友谊，并加强两国领导人和人民之间的真挚友谊。