越南注重深化同克罗地亚合作关系

5月18日下午，越南政府总理黎明兴在河内会见了正在对越南进行正式访问的克罗地亚外交和欧洲事务部长戈登•格利奇•拉德曼（Gordan Grlic-Radman）。

黎明兴建议双方加强各级代表团，特别是高层互访，推动两国各部委、行业、地方、企业之间的合作，从而深化两国政治互信，为双边合作创造新动力。 在经济-贸易和投资合作方面创造实质性转变，力争将双边贸易额从目前的1.61亿美元提高一倍。同时，研究建立经济合作联合委员会机制，为促进长期、稳定和有效的合作创造框架，以及鼓励克罗地亚企业投资于海港、物流、可再生能源、旅游、科技、数字化转型等克罗地亚有优势、越南有需求的领域。

黎明兴建议克罗地亚继续在欧盟内发出积极声音，推动其他成员国尽快批准《越欧投资保护协定》（EVIPA），为越南与欧盟以及越南与克罗地亚之间的贸易投资合作创造突破。同时，支持欧盟委员会早日解除对越南渔业的IUU“黄牌”。

戈登•格利奇•拉德曼明确指出，越南是克罗地亚在东南亚最重要的合作伙伴之一，希望两国进一步加强在经济、贸易、投资、国防-安全、科技、教育培训、能源等领域的务实合作。

戈登•格利奇•拉德曼表示，越南在亚太地区、东盟及全球供应链中具有日益重要的作用，克罗地亚将继续支持越南与欧盟关系，包括推动有效落实《越欧自由贸易协定》（EVFTA），推动其余国家早日批准《越欧投资保护协定》，以及根据越欧战略伙伴关系的发展优先方向扩大在新领域的合作。（完）

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