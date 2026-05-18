越南注重深化同克罗地亚合作关系

黎明兴建议双方加强各级代表团，特别是高层互访，推动两国各部委、行业、地方、企业之间的合作，从而深化两国政治互信，为双边合作创造新动力。 在经济-贸易和投资合作方面创造实质性转变，力争将双边贸易额从目前的1.61亿美元提高一倍。同时，研究建立经济合作联合委员会机制，为促进长期、稳定和有效的合作创造框架，以及鼓励克罗地亚企业投资于海港、物流、可再生能源、旅游、科技、数字化转型等克罗地亚有优势、越南有需求的领域。
黎明兴建议克罗地亚继续在欧盟内发出积极声音，推动其他成员国尽快批准《越欧投资保护协定》（EVIPA），为越南与欧盟以及越南与克罗地亚之间的贸易投资合作创造突破。同时，支持欧盟委员会早日解除对越南渔业的IUU“黄牌”。
戈登•格利奇•拉德曼明确指出，越南是克罗地亚在东南亚最重要的合作伙伴之一，希望两国进一步加强在经济、贸易、投资、国防-安全、科技、教育培训、能源等领域的务实合作。
戈登•格利奇•拉德曼表示，越南在亚太地区、东盟及全球供应链中具有日益重要的作用，克罗地亚将继续支持越南与欧盟关系，包括推动有效落实《越欧自由贸易协定》（EVFTA），推动其余国家早日批准《越欧投资保护协定》，以及根据越欧战略伙伴关系的发展优先方向扩大在新领域的合作。（完）