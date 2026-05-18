越中深化绿色产业合作 共促可持续发展

5月18日，越南驻华大使馆与中国国家发展和改革委员会（NDRC）国际合作中心在北京联合举办“越中绿色产业国际合作对接交流活动”。此项盛会旨在加强政策沟通、分享实践经验，并推动两国各机关、组织及企业在绿色工业领域的务实合作。

越南驻华大使范清平在致开幕辞时强调，越南党和国家一贯将绿色与可持续发展视为贯穿始终的战略导向。越共十四大已将环境政策提升至与经济、社会同等重要的战略高度；同时，将绿色发展视为重塑增长模型、提升增长质量及国家竞争力的“杠杆”。越南高度评价中国在可再生能源、环境治理和碳市场建设方面取得的卓越成就。双方在深化绿色工业领域务实合作方面蕴含着巨大潜力，有望实现互利共赢。双方在绿色工业领域的务实互利合作潜力巨大。

中方代表、 国家发展改革委国际合作中心主任吴红亮对深化未来合作提出三点建议：一是加强规则衔接，推动绿色标准共建；二是深化绿色制造、清洁能源和循环经济务实合作；三是健全长效的技术与人才支撑机制。今年是中国实施“十五五”规划的开局之年，中方将坚定不移地把生态安全、绿色低碳和可持续发展放在优先位置。国家发改委愿继续发挥桥梁纽带作用，与越方并肩前行，共同推动中越绿色工业合作迈上新台阶。

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在交流环节中，越中两国企业代表，围绕绿色工业对接、循环经济园区模式、水污染治理、绿色金融、固体废物处理及垃圾发电等领域分享了宝贵的实践经验。与会代表还就共同关心的议题展开了讨论。

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与会代表评价，这是双方继续巩固传统友谊、加强战略对接、发挥互补优势的重要平台。双方将保持沟通渠道畅通，提速高质量项目落地，共享绿色技术，加强绿色金融合作。（完）