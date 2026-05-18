政府总理黎明兴：科技、创新是实现国家发展抱负的“金钥匙”

5月18日上午，越南政府总理黎明兴在河内出席越南科技创新日庆祝活动暨以“科技、创新与数字化转型——新增长模式的主要动力”为主题的战略技术部署会议。

近年来，科技、创新和数字化转型为经济增长、提高劳动生产率、产品质量和国家竞争力作出了日益显著的贡献。在世界进入新战略竞争阶段的背景下，技术正成为决定每个国家竞争力、地位和自主水平的关键因素。人工智能、半导体、大数据、生物技术、量子技术和智能制造等重大动向正深刻改变传统发展模式和全球经济结构。根据新的发展方向，科技、创新不再仅仅是支持发展的领域，而是正成为快速可持续发展的增长平台，是在全球技术竞争日趋激烈的背景下确保自主、自强的条件。

“战略技术部署会议”旨在具体化政治局关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57号决议，以及政府总理2026年4月30日颁布的关于国家战略技术清单和战略技术产品清单的第21号决定。据此，越南优先发展核心技术和平台技术，以及能够在新时代创造增长、竞争力和国家自主能力突破的战略性产品。

黎明兴强调，越南科技创新日不仅是表彰科学家、知识分子、企业家在研发、应用科技和创新方面取得成就的机会，更是激发越南智慧自豪感、激发各阶层人民特别是越南年轻一代创新精神的非常重要契机。黎明兴认为，国家发展的要求迫切要求革新增长模式，其中科技、创新和数字化转型是国家迈入新时代的基础、动力和战略性突破。

黎明兴要求建设高效的创新生态系统，并强调国家着力支持企业提高吸收和掌握技术的能力，开发和商业化战略技术产品，必须形成具有国际竞争力的越南科技企业，在战略技术领域发挥引领作用。

黎明兴还强调必须加强国际合作，建立机制，让在越南投资的外国企业进行技术转让；逐步参与并掌握战略技术产业链；大力发挥海外越南知识分子和专家网络的作用。有关各方要特别重视发展高素质人力资源；必须有突破性机制来发现、培训、吸引、重用人才，特别是行业领军专家、青年科学家和技术人才。各大学、研究院要努力成为强大的研究中心、创新中心和创业中心。（完）