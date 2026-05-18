同奈市共有95个乡、坊。2025年，该省经济保持良好增长态势，经济规模1784亿元，贡献全国GDP的5%以上，居全国第四位。2025年同奈增长率达9.63%，在完成增长目标方面居全国首位，增速排名全国第七，创近10年来最高水平。2026年第一季度，同奈继续保持9.76%的高增长率，为南部地区最高。
苏林总书记、国家主席在总结讲话中高度评价同奈市委、市政府和各界人民所作出的努力，赞同市委常委会确定的重点任务方向。他指出，面对重大发展机遇，同奈更要正视当前存在的瓶颈，以便在未来阶段采取更强劲、更根本、更有效的解决方案。
苏林建议，今后同奈需要有效组织落实党的十四大决议、中央各项战略决议及该市第一次党代会决议，构建新的增长模式，推动同奈传统产业转型升级；必须依靠生产率、技术、知识含量、创新能力来发展，而非过度依赖工业用地、项目数量和廉价劳动力。
苏林指出，要以隆城国际机场为核心重构发展空间；尽早制定隆城机场、仁泽及周边地区的都市发展总体规划；与各部委协调，确保隆城机场二期工程、边和—头顿铁路、连接机场的线路及跨区域基础设施等项目的建设进度。
与此同时，提升规划水平，严格管理土地、资源和都市发展。规划必须具备长远眼光，具有同步性和可行性，足以引领未来发展。关于铝土矿、林地、农林场、吉仙国家公园等问题，必须审慎核查，在发展、保护、国防安全及人民正当权益之间取得平衡。
苏林强调，同奈必须迈向一个现代、文明、深情、宜居的城市，经济增长必须与社会进步、民生改善、环境保护和文化传承相结合。
鉴于同奈是大型工业中心、工人和外来务工人员众多的特点，该市需要将保障性住房、工人住房、学校、医院、文化设施、公共空间及劳动者的生活条件视为可持续发展的必要基础，更好地关照偏远地区、少数民族地区和边境地区民众。
此外，需要大力推进数字化转型，确保两级地方政府顺畅、高效、有力运行。
苏林基本同意同奈提出的建议，并强调同奈要抓紧与职能部门协调制定到2035年、展望至2065年同奈市发展提案，为该市新阶段发展制定长期方向。（完）