越共中央总书记、国家主席苏林：胡志明之光照亮我们前行的道路

越通社河内——值此胡志明主席诞辰136周年（1890年5月19日——2026年5月19日）之际，越南共产党中央委员会总书记、越南社会主义共和国主席苏林发表署名文章《胡志明之光照亮我们前行的道路》。越通社谨向读者介绍文章全文。

胡志明之光照亮我们前行的道路

越南共产党中央委员会总书记、越南社会主义共和国主席苏林

2026年5月19日，全党、全民、全军将在一个具有特殊意义的历史时刻纪念伟大的胡志明主席诞辰136周年。越南共产党第十四次全国代表大会已圆满成功，确定了引领国家迈入新纪元的战略方向，致力于建设一个和平、独立、民主、富强、繁荣、文明、幸福并稳步迈向社会主义的越南；第十六届国会和2026—2031年任期各级人民议会代表选举开启了新的篇章，并对革新思维和提高体制建设质量、治理效能及服务人民能力提出了更高要求。政治体系正逐步按照新的、更精简、更顺畅的组织模式运行，要求更高的效果、效能和效率，更紧密地联系人民，更好地满足新形势下国家发展的要求。

在这一重大转折中，我们更加深刻地认识到胡志明思想——越南革命、越南民族的每一次胜利的精神基础、指路明灯和行动指南的永恒价值。如果说十四大文件确定了国家新的发展道路，那么胡志明思想就是照亮我们在这条道路上前行的明灯，赋予我们坚定的本领、正确的目标、科学的方法和对人民的深厚信念。

胡志明主席不仅为民族解放和国家独立找到了道路，而且为新时期越南国家建设、保卫和发展事业奠定了思想基础。其中，民族独立与人民的自由、幸福及社会主义紧密相连。民族解放是建设和平、统一、独立、人民当家作主、温饱、自由、幸福、人人享有受教育机会和全面发展机会并能享受革命成果的越南这一伟大征程的起点。

这体现了胡志明思想深厚的人文价值与时代生命力。这一思想不仅照亮了20世纪争取民族独立、国家统一的道路，而且将继续照亮21世纪维护国家主权、领土完整、革新、改革、快速可持续发展的道路。在新纪元里，当国家面临奋发图强、提升战略自主能力、赶上时代发展趋势的要求时，胡志明思想已成为具有决定意义的精神依托、思维基础和行动方向。

越南共产党第十四届中央委员会亮相。图自越通社

越共十四大是国家发展进程中一个非常重要的里程碑。大会不仅总结了发展历程，回顾了革新40年后取得的具有历史意义的重大成就，而且确立了今后发展阶段的方法论、愿景和战略决策。那就是快速可持续发展的道路；建设廉洁、强大、运作高效的党和政治体系；建设民有、民治、民享的社会主义法治国家；依托科技、创新和数字化转型发展国家；使越南文化和越南人发展成为基础、内生资源和重要动力；建设独立自主、主动深度融入国际的经济体；巩固国防与安全保障。

深层次看，这些战略方向正是在新的历史条件下对胡志明思想的继承、创造性运用和发展。胡志明思想不是一成不变、封闭的命题，而是一个富有生命力的思想体系，其始终与实践相联系，以实践为出发点，以民族利益和人民幸福为最高目标，以自主、民主、革新、创新和行动为实现革命理想的方式。

首先，胡志明主席“以民为本”的思想在当前阶段仍然是贯穿各项主张、路线和政策的主轴。在胡志明主席的思想中，人民是历史的主体，是革命的力量源泉，是党和国家服务的最高目标。一切利益皆为人民。一切权力皆属人民。从中央到基层的政府均为人民的公仆。干部、党员必须接近人民、了解人民、信任人民、尊重人民、学习人民、服务人民并对人民负责。

这一精神对当前的革新事业提出了非常明确的要求：一切改革必须以人民为中心，以更好地服务人民为目标，以人民的满意度、信任和幸福感作为评价标尺。精简机构不仅仅是为了减少中间环节、减少层级、降低成本，更深层次的是为了让机构更贴近人民、更接近基层、处理事务更快捷、为人民和企业服务更好。分级、分权是为了明确责任人、明确任务内容、明确责任划分，发挥各级、各部门、各地方的主动性、创造性和自主负责精神。数字化转型是为了实现管理工具的现代化，创造更透明、更便利、更公平、更加高效便民的治理体系。

大力发展科技、创新和数字化转型。图自越通社

其二，胡志明主席关于独立、自主、自力、自强的思想继续照亮国家发展道路，在当前战略竞争、供应链转移、第四次工业革命以及世界深刻变动的背景下具有现实意义。胡志明主席生前一直强调民族独立必须与自力、自强相结合；必须主要依靠自身力量，同时争取国际支持与合作；必须把民族力量与时代力量相结合。

今天，这一思想在发展要求中得到体现，即建设独立自主、韧性高、具有国际竞争力、主动深度融入但不依赖的经济体；大力发展科技、创新和数字化转型；掌握战略性技术领域；培育新质生产力和生产模式。胡志明主席寄望于越南当今一代的“与五大洲强国并驾齐驱”的渴望已成为现实发展要求，要求全党、全民、全军大力革新思维、果断行动，克服自满心理，克服落后风险，特别是技术、生产力和发展质量方面的落后风险。

2025年12月召开的全国党建组织工作总结会议。图自越通社

其三，胡志明主席关于党建的思想在新阶段继续成为建设和整顿党及政治体系的特别重要基础。胡志明主席曾经嘱咐：我党是执政党；每位干部、党员必须真正浸透革命道德，做到勤俭廉正、至公无私；必须保持党的清正廉洁；必须配得上是人民的领导者，是人民忠实的公仆。胡志明主席视道德为革命者的根本，视与人民的血肉联系为党的力量源泉和生存与发展的条件。

在当前条件下，这一要求更具生死存亡的意义。一个国家要快速可持续发展，必须有一个真正廉洁、强大、有足够本领、智慧、道德、威信和领导能力的党。一个精干的政治体系要高效运作，必须有一支足够品质、能力、责任、敢想、敢做、敢为共同利益担当的干部队伍。一个现代化的治理体系要成功，必须建立在纪律、纲纪、廉正、透明和问责制的基础上。

2025年9月，越共中央总书记苏林主持召开中央反腐败、反浪费、反消极指导委员会常委会议。图自越通社

因此，反腐败、反浪费、反消极、反官僚主义不仅是党建任务，也是发展任务。反腐败是为了净化机构、巩固人民的信任、保护国家资源、为发展创造健康环境。反浪费是为了疏通资源、有效使用公共财产、工作时间、国家发展机遇。反消极是为了维护纲纪、防止权力异化、为国家可持续发展创造公平、文明的基础。反官僚主义是为了使机构不脱离人民、政策不脱离实际、干部不漠视人民的生活。

其四，胡志明主席关于全民族大团结的思想继续是新时代的战略力量源泉。胡志明主席强调，团结是我们民族极其宝贵的传统，是革命胜利的决定性因素。党内团结、全民团结、民族团结、国际团结；阶级、阶层、民族、宗教、国内同胞与海外侨胞之间的团结——这是胡志明主席凝聚力量的方式，也是建设国家力量的艺术。

在当前阶段，大团结不仅是政治要求，也是发展资源。国家要奋发向上，必须激发和发挥每一位越南人的智慧、本领、渴望、创造力和奉献精神。工人、农民、知识分子、企业家、文艺工作者、青年、妇女、退伍军人、各民族同胞、各宗教教徒、海外越南人都是建设和保卫祖国事业中的重要力量。新时期国家发展不能仅依靠国家资源，而必须动员、解放和连接一切社会资源、人民的创造力潜力。

在新时代，融入国际必须与维护民族文化特色齐头并进。图为兴安省武先乡小学师生们集体表演嘲剧。图自越通社

其五，胡志明主席关于文化和人的思想继续照亮国家可持续发展的要求。在胡志明主席看来，文化不置身于政治、经济、社会之外，而应照亮国民前行的道路。人既是革命的目标，也是革命的动力。国家发展不仅仅是经济增长，更是提高民智、培育人格、建设道德、发展文化、照顾人民物质和精神生活。

在新时代，快速发展必须与可持续发展齐头并进；经济增长必须与社会进步、公平齐头并进；技术革新必须与人的发展齐头并进；融入国际必须与维护民族文化特色齐头并进。一个国家只有在经济强大、体制现代、国防安全稳固、文化富有特色、人全面发展、社会人文、有情有义、有纲纪、有创造力的条件下，才真正强盛。

在越南各民族文化旅游村举行的各民族同胞文艺交流活动。图自越通社.jpg

由此可见，近期各项革新决策——从精简政治体系组织机构、调整行政区划、运行两级地方政府模式；革新体制、完善法律；大力推进分级分权、行政改革、数字化转型；发展科技、创新；发展民营经济、提高国有经济效益、建设独立自主经济体系；发展文化和人民、提高教育质量、照顾人民健康、保障社会民生；到主动融入国际、巩固国防安全、反腐败、反浪费、反消极——都需要用胡志明思想来审视。用胡志明思想审视是为了坚持正确目标。审视是为了选择正确的方法。审视是为了使一切革新不脱离人民，一切发展不丧失本色，一切改革不脱离民族独立和社会主义理想。

因此，在当前背景下纪念胡志明主席诞辰136周年，不仅是缅怀和感恩他老人家如海深恩的契机。这也是全党、全军、全民对照胡志明主席的思想、道德、作风进行自我审视的契机；巩固对所选择道路的信念；增强对祖国、对人民的责任感；将胡志明思想转化为具体革命行动，落实到每个机关、每个地方、每位干部、党员以及每一位人民群众身上。

今天学习和践行胡志明思想、道德、作风，不能停留在正确的言词、华丽口号、形式主义的运动。更重要的是，必须转化为公务道德、执行纪律、廉正文化、创新创造精神、服务人民的责任感、组织执行的能力以及生活中的具体成果。每一项正确的主张都要落到实处。每一项政策都要惠及人民。每一位干部都要以人民的满意度、信任和幸福作为衡量自己工作的标尺。

河内学生前来祝寿胡志明主席（1956年5月）。图自越通社

民族奋发图强新纪元对整个政治体系提出了很高的要求。我们必须坚定但不保守；革新但不偏离方向；快速发展但须可持续；深度融入但须保持独立自主；建设精简的机构但须确保更好地为人民服务；强劲发展经济但须保障社会进步、公平和人民幸福。这正是胡志明思想在新的条件下的体现：坚定目标、创新方法、立足实践、目的人文、以民为本、以国家—-民族利益置于至高无上的地位。

越是在历史的重大转折中，我们越要坚持胡志明思想。越是在现代化道路上前进，我们越要更深刻地回归胡志明主席留下的基础价值：独立、自由；以民为本；团结；自力、自强；勤俭廉正；党清正廉洁；国家为人民服务；发展是为了人民和人民的幸福。

在胡志明之光照耀下，凭借越南的本领、智慧、意志和渴望，全党、全民、全军必将胜利实现党的十四大决议，成功实现两个一百年战略目标，实现国家强盛、与五大洲强国并驾齐驱的渴望，正如敬爱的胡志明主席一直所期望的那样。（完）