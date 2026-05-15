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越俄合作2026年的重要方向

据越通社驻俄罗斯记者报道，5月14日，越南驻俄罗斯联邦特命全权大使邓明魁在大使馆驻地会见了由俄罗斯联邦委员会（议会上院）第一副主席安德烈·亚茨金（Andrey Yatskin）率领的代表团。双方就进一步拓展多领域合作交换了意见。

越南驻俄罗斯联邦特命全权大使邓明魁在大使馆驻地会见了俄罗斯联邦委员会第一副主席安德烈·亚茨金。图自越通社
越南驻俄罗斯联邦特命全权大使邓明魁在大使馆驻地会见了俄罗斯联邦委员会第一副主席安德烈·亚茨金。图自越通社

越通社莫斯科——据越通社驻俄罗斯记者报道，5月14日，越南驻俄罗斯联邦特命全权大使邓明魁在大使馆驻地会见了由俄罗斯联邦委员会（议会上院）第一副主席安德烈·亚茨金（Andrey Yatskin）率领的代表团。双方就进一步拓展多领域合作交换了意见。

会见中，邓明魁大使对俄罗斯联邦委员会与越南国会近期保持积极合作表示高兴，并重申越南希望继续同俄罗斯在多个领域加强与巩固合作，其中重点之一是拓展地方间合作关系。越南驻俄罗斯大使馆愿继续发挥桥梁纽带作用。

邓明魁回顾了近期越俄关系中的积极进展，其中包括俄罗斯总统普京在越共十四大成功召开后成为首位致贺的外国领导人，以及双方签署关于合作建设越南首座核电站的协议。这些成果被视为推动两国经贸、教育与培训合作迈上新台阶的重要进展。邓明魁同时重申，越南希望俄罗斯继续成为其在油气领域的战略伙伴。
俄罗斯联邦委员会第一副主席雅茨金表示，议会渠道合作在巩固、维护并深化越俄全面战略伙伴关系方面发挥着重要作用，并希望今后两国地方间合作继续得到加强与拓展。

目前，两国多个中央直辖市和重点省份已建立友好合作关系。雅茨金希望，在邓明魁大使的支持下，未来能够促成更多类似合作关系。他还建议，俄罗斯北方油气开采地区可与越南沿海省份缔结友好关系，并再次强调，俄罗斯多个地方希望与越南各省市缔结友好关系。

邓明魁对此表示欢迎，并承诺将全力支持相关合作进程。

邓明魁指出，两国在其他领域的合作也正在积极推进。赴俄留学的越南学生人数不断增加，培训专业日趋多样化；与此同时，双方已恢复在莫斯科国立国际关系学院——俄罗斯顶尖外交人才培养机构——为越南外交干部开展研究生培训项目。邓明魁希望，未来双方在艺术与创意产业领域的培训合作也将进一步扩大。

2026年，越俄关系正迎来多个新的重要里程碑，其中包括切实落实双方高层互访期间达成的各项协议。历经时间考验的越俄传统友谊正在续写新的篇章，并继续为两国人民带来福祉。（完）

越通社
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