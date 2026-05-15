越南胡志明市与老挝首都万象深化2026-2030年合作

越通社胡志明市——5月15日上午，胡志明市委副书记、市人民议会主席武文明在胡志明市与老挝万象市委书记、市人民议会主席阿萨庞通·西潘敦（Atsaphangthong Siphandone）举行了工作会议，并共同见证胡志明市与万象首都2026-2030年合作谅解备忘录签署仪式。
会议中，武文明与阿萨庞通·西潘敦共同总结并回顾了过去一段时间双方合作取得的突出成就；一致认为胡志明市人民委员会与万象市政府落实2021-2025阶段合作谅解备忘录已取得多项积极成果。
据悉，在2026-2030年，双方将重点加强在政治外交、国防安全、法制与司法、经济、教育、文化社会、群众团体及政治社会组织之间的合作以及发展援助等领域的合作。
两位领导强调双方进一步推动两地友好合作关系的共同意愿。双方认为，今日签署的2026-2030年合作谅解备忘录是一个重要里程碑，推动两地合作关系持续向纵深发展，并朝着更加务实、高效方向迈进。本次备忘录不仅继承了既有的合作成果，还拓展了诸多新领域，契合双方在新阶段的发展需求。
武文明与阿萨庞通·西潘敦一致承诺，两地领导将继续领导并指导相关厅局、部门和单位加强合作活动，将合作协议有效转化为具体行动计划和合作项目，为两地人民带来实实在在的利益。此举旨在巩固并推动胡志明市与万象市的关系日益务实、可持续且高效发展，为培育越老伟大友谊、特殊团结、全面合作与战略对接关系万古长青、世代相传作出积极贡献。（完）
越老警方联手破获跨国贩毒网络，缴获毒品逾23公斤
据越南清化省公安厅5月14日发布的消息，在国际禁毒合作机制框架下，经过长期侦查，清化省公安厅与老挝华潘省公安厅联合破获两起跨国非法贩卖毒品案件，共抓获4名嫌疑人，缴获各类毒品及制毒前体总计23.4公斤。