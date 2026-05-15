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越南胡志明市与老挝首都万象深化2026-2030年合作

5月15日上午，胡志明市委副书记、市人民议会主席武文明在胡志明市与老挝万象市委书记、市人民议会主席阿萨庞通·西潘敦（Atsaphangthong Siphandone）举行了工作会议，并共同见证胡志明市与万象首都2026-2030年合作谅解备忘录签署仪式。

老挝万象市委书记、市人民议会主席阿萨庞通·西潘敦在会上发表讲话。图自越通社
老挝万象市委书记、市人民议会主席阿萨庞通·西潘敦在会上发表讲话。图自越通社

越通社胡志明市——5月15日上午，胡志明市委副书记、市人民议会主席武文明在胡志明市与老挝万象市委书记、市人民议会主席阿萨庞通·西潘敦（Atsaphangthong Siphandone）举行了工作会议，并共同见证胡志明市与万象首都2026-2030年合作谅解备忘录签署仪式。

会议中，武文明与阿萨庞通·西潘敦共同总结并回顾了过去一段时间双方合作取得的突出成就；一致认为胡志明市人民委员会与万象市政府落实2021-2025阶段合作谅解备忘录已取得多项积极成果。

据悉，在2026-2030年，双方将重点加强在政治外交、国防安全、法制与司法、经济、教育、文化社会、群众团体及政治社会组织之间的合作以及发展援助等领域的合作。

两位领导强调双方进一步推动两地友好合作关系的共同意愿。双方认为，今日签署的2026-2030年合作谅解备忘录是一个重要里程碑，推动两地合作关系持续向纵深发展，并朝着更加务实、高效方向迈进。本次备忘录不仅继承了既有的合作成果，还拓展了诸多新领域，契合双方在新阶段的发展需求。

武文明与阿萨庞通·西潘敦一致承诺，两地领导将继续领导并指导相关厅局、部门和单位加强合作活动，将合作协议有效转化为具体行动计划和合作项目，为两地人民带来实实在在的利益。此举旨在巩固并推动胡志明市与万象市的关系日益务实、可持续且高效发展，为培育越老伟大友谊、特殊团结、全面合作与战略对接关系万古长青、世代相传作出积极贡献。（完）

越通社
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