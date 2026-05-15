越南政府副总理范氏清茶：实质评估两级地方政府的运行效能

越通社河内——5月15日上午，越共中央书记处书记、政府副总理范氏清茶主持召开关于政治体系和两级地方政府运行一周年初步总结方案的会议，要求仔细核查组织机构设置、精简编制、调整事业单位设置并切实评估调整后的运行效能。



总结工作旨在全面、客观地评估全国范围内各级行政单位调整和两级地方政府模式运行一年来的成果。在此基础上，各部委、地方为2026—2030年阶段提出重点任务和解决方案，以继续完善两级地方政府模式，提高国家治理效能，特别是乡级政府的治理能力和运行效率。



范氏清茶强调，各部委要编制关于分级分权、行政手续改革、数字化转型、科学技术、基础设施、财政、办公场所及闲置公共资产处置情况的专题报告。内务部要编制一份中心报告，全面反映政治体系和两级地方政府机构的运行情况。



范氏清茶要求各机关边实施边更新数据；需要成立工作组以督促、汇总和完善各项报告。总结工作必须如实反映现状，明确组织机构、干部、公务员、职员队伍的调整结果；对冗余干部政策的执行情况；同时评估两级地方政府模式的运行效能。



内务部表示，科技部、工贸部、财政部等多个部委已积极开展公立事业单位的调整工作。然而，教育培训等一些领域的进展仍较缓慢。



此前，4月21日，范氏清茶已签署第706/QĐ-TTg号决定，颁布了关于各级行政单位调整和两级地方政府运行一周年总结工作的组织计划。



根据该计划，各部委、地方将组织总结并全面评估领导、指导、调控工作；两级地方政府运行一年后的成果；经验与不足；以及2026-2030年阶段的解决方案和发展方向。其中，评估职能任务的履行及分级分权情况；事业单位调整的状况与结果；合并后干部、公务员和事业单位人员队伍的配置与使用情况；组织机构在履行治理、创新发展和为人民服务职能中的运行效能与效率。（完）

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