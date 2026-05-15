时政

越南政府副总理范氏清茶：实质评估两级地方政府的运行效能

5月15日上午，越共中央书记处书记、政府副总理范氏清茶主持召开关于政治体系和两级地方政府运行一周年初步总结方案的会议，要求仔细核查组织机构设置、精简编制、调整事业单位设置并切实评估调整后的运行效能。

附图：庆和省公共行政服务中心。图自越通社
附图：庆和省公共行政服务中心。图自越通社

越通社河内——5月15日上午，越共中央书记处书记、政府副总理范氏清茶主持召开关于政治体系和两级地方政府运行一周年初步总结方案的会议，要求仔细核查组织机构设置、精简编制、调整事业单位设置并切实评估调整后的运行效能。

总结工作旨在全面、客观地评估全国范围内各级行政单位调整和两级地方政府模式运行一年来的成果。在此基础上，各部委、地方为2026—2030年阶段提出重点任务和解决方案，以继续完善两级地方政府模式，提高国家治理效能，特别是乡级政府的治理能力和运行效率。

范氏清茶强调，各部委要编制关于分级分权、行政手续改革、数字化转型、科学技术、基础设施、财政、办公场所及闲置公共资产处置情况的专题报告。内务部要编制一份中心报告，全面反映政治体系和两级地方政府机构的运行情况。

范氏清茶要求各机关边实施边更新数据；需要成立工作组以督促、汇总和完善各项报告。总结工作必须如实反映现状，明确组织机构、干部、公务员、职员队伍的调整结果；对冗余干部政策的执行情况；同时评估两级地方政府模式的运行效能。

内务部表示，科技部、工贸部、财政部等多个部委已积极开展公立事业单位的调整工作。然而，教育培训等一些领域的进展仍较缓慢。

此前，4月21日，范氏清茶已签署第706/QĐ-TTg号决定，颁布了关于各级行政单位调整和两级地方政府运行一周年总结工作的组织计划。

根据该计划，各部委、地方将组织总结并全面评估领导、指导、调控工作；两级地方政府运行一年后的成果；经验与不足；以及2026-2030年阶段的解决方案和发展方向。其中，评估职能任务的履行及分级分权情况；事业单位调整的状况与结果；合并后干部、公务员和事业单位人员队伍的配置与使用情况；组织机构在履行治理、创新发展和为人民服务职能中的运行效能与效率。（完）

越通社
#政府副总理 #范氏清茶 #政治体系 #两级地方政府 #一周年 #初步总结 #事业单位
关注 VietnamPlus

越南—新纪元

相关新闻

“安东道路与人行道许可签发”应用程序界面。图自《青年报》

胡志明市首个坊利用应用程序开展人行道管理

自5月15日起，胡志明市安东坊将正式通过“安东道路与人行道许可签发”应用程序，实施对道路及人行道临时使用的管理、登记和收费工作。这是胡志明市实施两级地方政府模式后通过应用程序签发道路和人行道使用许可的首个坊。

更多

越南与朝鲜关系图片展在朝鲜平壤举行。图自越通社

越南与朝鲜关系图片展在朝鲜平壤举行

越通记者从朝鲜平壤发回的报道，在越共中央总书记、国家主席苏林特使，越共中央政治局委员、外交部部长黎怀忠同志访问朝鲜期间，越南驻朝鲜大使馆举办了越朝关系图片展。朝鲜外务省副相朴祥吉以及众多朝鲜友人出席了该活动。

双方会见现场。图自越通社

越南与朝鲜愿推动双边关系发展

据越通社驻平壤记者报道，5月15日，在访朝期间，越共中央总书记、国家主席苏林特使，越共中央政治局委员、外交部部长黎怀忠会见了朝鲜民主主义人民共和国最高人民会议常任委员会委员长兼最高人民会议议长赵甬元（Jo Yong Won）。

老挝万象市委书记、市人民议会主席阿萨庞通·西潘敦在会上发表讲话。图自越通社

越南胡志明市与老挝首都万象深化2026-2030年合作

5月15日上午，胡志明市委副书记、市人民议会主席武文明在胡志明市与老挝万象市委书记、市人民议会主席阿萨庞通·西潘敦（Atsaphangthong Siphandone）举行了工作会议，并共同见证胡志明市与万象首都2026-2030年合作谅解备忘录签署仪式。

越南驻俄罗斯联邦特命全权大使邓明魁在大使馆驻地会见了俄罗斯联邦委员会第一副主席安德烈·亚茨金。图自越通社

越俄合作2026年的重要方向

据越通社驻俄罗斯记者报道，5月14日，越南驻俄罗斯联邦特命全权大使邓明魁在大使馆驻地会见了由俄罗斯联邦委员会（议会上院）第一副主席安德烈·亚茨金（Andrey Yatskin）率领的代表团。双方就进一步拓展多领域合作交换了意见。

加拿大海军“夏洛特镇”号（HMCS Charlottetown）舰艇搭载257名军官和水手抵达仙沙港，开始于2026年5月15日至18日对越南岘港市进行友好访问。图自越通社

加拿大海军舰艇对岘港市进行友好访问

5月15日，在加拿大海军少将安格斯·托普希（Angus Topshee）率领下，加拿大海军“夏洛特镇”号（HMCS Charlottetown）舰艇搭载257名军官和水手抵达仙沙港，开始于2026年5月15日至18日对越南岘港市进行友好访问。

2026年5月12日，匈牙利新任总理彼得·马扎尔（前）在布达佩斯举行的新政府宣誓就职仪式上。图自越通社/新华社

越南领导人向匈牙利领导人致贺电

值此马扎尔·彼得（Magyar Péter）当选匈牙利政府总理、福尔斯特霍费尔·阿格奈什（Forsthoffer Ágnes）当选匈牙利国会主席之际，越南政府总理黎明兴与国会主席陈青敏于2026年5月15日分别致电表示祝贺。

会谈现场。图自越通社

不断巩固越柬传统友谊

5月14日，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教与民运部部长郑文决在暹粒省与柬埔寨人民党（CPP）中央委员、柬埔寨人民党暹粒省党部副主席兼常务委员会主任恩坤（Ean Khun）举行了工作会谈。

越南外交部发言人范秋姮。图自越通社

外交部记者会：提醒越南公民警惕网络招聘陷阱

涉及越南人在印度尼西亚因涉嫌违法行为而被捕案件，根据越南驻印尼大使馆提供的信息，目前当地职能部门仍在对此案进行调查。外交部已指导越南驻印尼大使馆与相关职能部门联系，核实公民信息，并采取适当的领事保护措施。

海关人员在友谊国际口岸（谅山省）检查进出口货物。图自越通社

越南坚决严打侵犯知识产权行为

越南外交部发言人范秋姮在5月14日举行的外交部例行记者会上表示，越南一贯坚持坚决严肃处理一切侵犯知识产权行为，并将持续加强知识产权保护和执法工作。她同时希望美方客观、平衡地评价越南在这一领域所作出的努力与取得的成果。

俄罗斯科学院东方学研究所阿纳托利·索科洛夫博士接受越通社记者的采访。图自越通社

胡志明主席诞辰136周年：俄罗斯与一个自由越南的梦想

值此胡志明主席诞辰136周年和胡伯伯出国寻找救国之路115周年之际，越通社驻俄罗斯记者就回顾胡志明主席在探索救国之路过程中从苏维埃俄国所汲取的宝贵价值，采访了俄罗斯科学院东方学研究所阿纳托利·索科洛夫（Anatoly Sokolov）博士。