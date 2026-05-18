胡志明主席高脚屋——伟大人格闪耀之地

越南已故总理范文同曾经说过：“胡伯伯的一生有无数朴素之处，但他居住和工作的高脚屋是最朴素的，它因此也变得更加神奇、更具吸引力。”这正是胡志明主席高尚人格的体现。

静静坐落在绿树成荫之间的高脚屋，是胡志明主席在生命最后11年里生活和工作的地方，也始终象征着这位一心为国为民的领袖简朴的作风与生活方式。

根据有关胡志明主席的史料与回忆录记载，1954年底，在接管首都河内后，为了确保作为国家领导人的胡志明主席拥有良好的工作条件，并满足接待国内外宾客的外交礼仪需要，越共中央政治局和党中央曾郑重邀请胡伯伯入住并在原印度支那总督府办公，但他婉言谢绝。胡伯伯决定居住在此前为总督府服务的一位电工的小房子里，因为当时北方刚刚解放，仍面临诸多困难，而南方人民正在集中力量开展反对美帝国主义的斗争。

直到4年后，当人民生活条件有所改善时，胡志明主席才同意在主席府池塘边建造一座小房子。而他希望建成的，是一座仿照越北少数民族传统样式的高脚屋。

按照胡伯伯的意愿，这座高脚屋于1958年4月15日动工兴建。经过一个多月施工，于1958年5月17日正式落成，恰逢他68岁生日纪念日。

高脚屋共两层：楼下被胡伯伯用作政治局会议场所；楼上则是一间卧室和一间工作室，每间面积约10多平方米。屋内陈设极为简朴：一张书桌、书架、衣柜、一张木床、一条薄被、一张草席以及一把蒲扇。

这座亲切的高脚屋，见证了胡伯伯革命生涯中的许多重要时刻。上世纪美国不断升级对北方的轰炸时，胡伯伯已经在这里写下号召全国人民坚决抗击侵略者的檄文。也正是在这里，他写下了历史性的《遗嘱》，把无限深情留给全国人民、全党、全军以及少年儿童。也在这里，他永远离开了人世……

胡伯伯逝世后，出于对这位民族天才领袖的无限敬仰，并顺应全党、全军和全国人民的共同愿望，越共中央政治局和党中央决定对他在主席府的住所和工作场所进行保护，并完整保持原貌。

直到今天，每逢五月来临，特别是在5月19日胡伯伯诞辰纪念日，全国人民以及众多国际游客都会来到胡志明主席高脚屋，去感受并进一步了解这位伟大的领袖、高尚的人格，聆听关于这位始终关爱人民，终生为民族解放、阶级解放和人类解放事业奉献一生的伟大名人的故事。

胡伯伯虽然已经远去，但他的思想、道德、仁爱精神、简朴作风以及一心为民、为国奉献的情怀，始终如火焰般，燃烧在一代又一代越南儿女心中。（完）