将遗产变资产：越南通过民族文化特色构建国家形象

生前，胡志明主席始终对越南文化和人民发展事业给予特别关注。他强调了文化的重要性及其先导性，将其视为照亮道路、引领民族走向胜利的火焰：“我们民族的命运掌握在我们民族手中。文化必须为国民照明道路。”

胡伯伯的“文化必须照明道路”观点已成为当前全球化、深度国际融入背景下越南党、国家和人民的指南针。此时，文化——尤其是文化外交——正被确定为国家“软实力”的支柱，同时也是服务发展和提升国家地位的直接资源。

特别的是，越共中央政治局关于发展越南文化的第80号决议的出台，创造了新的“指南针”，为将遗产转化为资产、使文化融入民族发展新纪元的洪流指明了道路。

联合国教科文组织驻越南代表 乔纳森·华莱士·贝克：“我高度评价越南将文化确定为发展的支柱和内生资源的远见。第80号决议以及将文化作为全面外交的支柱，正是越南有效应对全球挑战的发射台。凭借坚定的政治承诺、丰富的遗产生态系统和日益提高的国际威望，越南被评价为具备诸多有利条件，以实现到2030年文化产业对GDP贡献7%的目标。”

根据2026年全球软实力指数，越南保持全球第52位、亚洲第9位。值得注意的是，外交声誉标准大幅上升12位，反映了国际关系的显著改善。越南还凭借排名全球第14位的美食系统和第49位的丰富遗产体系继续留下印记。

特别是在遗产保护领域，越南自豪地保持着东南亚领先地位，共有77项被联合国教科文组织认可的名录，其中仅去年一年就新增了4项遗产。这些数字不仅是成就，更反映了一个事实：越南的软实力正在得到可持续巩固，其中外交发挥着先锋作用。

河内市友好组织联合会主席 阮玉琪：“文化外交是软实力，是传播力。通过文化，世界各国、各民族和人民能够更加亲近、理解、分享，以实现和平、友谊的社会，走向天下大同。”

在全球竞争的背景下，各国不仅在经济上竞争，还在文化吸引力和国际声誉上竞争。对越南而言，好客精神、悠久历史、丰富美食和多元文化等价值正是构建国家形象的宝贵资源。（完）