胡志明主席在中国的足迹

在中国活动的岁月不仅是胡志明主席革命事业的重要转折点，更铭刻了他老人家为民族独立斗争而坚忍不拔、不屈不挠的精神，是当今各代子孙的宝贵经验教训。

在广西居住的岁月里，胡志明主席要克服诸多困难，在条件匮乏、不断转移以躲避殖民者和封建势力追捕的环境中生活。在这里，胡伯伯不断学习，与中国革命组织联系，同时动员越侨同胞参加民族解放运动。

广西南洋酒店纪念馆讲解员 李婕：“他在柳州居住期间写了133首诗歌和散文，把它们整理成 一本书。这本书就叫《狱中日记》，是居住在这里的时候所编辑完成的。”

离开广西后，胡志明主席前往广州，在那里他参加了越南青年革命同志会，组织干部培训班，传播马克思列宁主义，为越南革命运动准备力量。

柳州文史专家 谢超德：“胡志明主席是越南的开国领袖。他跟中国人民和中国共产党结下了深厚的友谊。他早在1920年，在法国的时候就跟周恩来结成好朋友，以后跟中国进行了很长时间的交往。1924年，他到广州参加革命活动，学习革命运动。1939年，他到延安参加学习，以后到八路军办事处。在八路军办事处的时间，他曾经两次回国，经过柳州。这是胡志明两次经过柳州。第三次是在1942年，他在柳州工作。”

胡志明主席在广西、广州、昆明的活动不仅留下了历史印记，更是关于为民族解放斗争而坚忍不拔、不屈不挠精神的宝贵经验教训。他展现了“克服一切困难、艰辛以服务民族利益”的精神，始终把人民和国家利益放在首位。

胡伯伯在中国的活动也是两国传统友谊的象征。从革命合作到抗战中的相互支持，越中关系不断得到巩固、维护，成为双边合作与友谊的稳固基础。

柳州文史专家谢超德先生：“1954年7月，胡志明主席来柳州跟周恩来总理协商日内瓦会议中国和越南的共同立场。那么胡志明为中越两国结下了深厚友谊，我们中越人民要永远铭记中越友好。”

纪念胡志明主席诞辰136周年是全国各地缅怀他老人家的伟大功绩，继续传播不屈不挠、坚强精神和学习胡伯伯革命道德的机会。（完）