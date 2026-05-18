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胡志明主席诞辰136周年：旅澳越南青年一代以胡伯伯为榜样，助力国家发展

值此胡志明主席诞辰136周年之际，越南驻澳大利亚大使馆5月16日在馆内胡志明主席供桌前举行进香仪式。

参加进香活动的各位代表合影留念。图自越通社
参加进香活动的各位代表合影留念。图自越通社

越通社河内 ——值此胡志明主席诞辰136周年之际，越南驻澳大利亚大使馆5月16日在馆内胡志明主席供桌前举行进香仪式。

越南驻澳大利亚大使范雄心、使馆工作人员、各社团代表、专家、知识分子、越侨及越南留学生等代表参加了在堪培拉举行的活动。

越通社驻澳大利亚记者报道，范雄心大使在仪式上致辞时，高度评价各社团组织及旅澳越侨为协助驻澳代表机构开展对外活动、推动科技合作与创新、促进人力资源开发与教育培训合作、向国际朋友推广越南文化、支援国内困难同胞以及推动民间交流所作出的积极贡献。这些努力也为深化澳越关系发挥了重要作用。

范雄心大使表示，这些活动具有重要现实意义，是胡志明外交思想与风格在当前对外工作中的生动体现。希望旅澳越侨保持团结一致、融入当地主流社会，发挥创新精神，充分利用合作机遇，推动越澳关系不断向前发展，积极提出服务国家发展的倡议，为胜利实现越共十四大决议、在新时代实现国家发展愿景贡献力量。

同日，越南驻悉尼总领事馆举办了以“学习和践行胡志明道德榜样”为主题的活动，深入了解胡志明主席的生平、事业与思想，以及他寻找救国之路的历程。

纪念胡志明主席诞辰136周年的活动，不仅有助于提高各界尤其是青年一代的政治认识，更增强了驻澳代表机构与各组织、社团及越侨同胞之间的团结与合作精神。（完）

越通社
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