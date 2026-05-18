国王学院学校-温布尔登正式在胡志明市设校区 将近200年的英式教育传统带到越南

越通社河内——世界顶尖学府之一的国王学院学校-温布尔登（King’s College School, Wimbledon -King’s）宣布在胡志明市设立校区。名为“胡志明市国王学院-温布尔登” 的学校，不仅传承了国王学院近200年的卓越学术传统，更树立了新的准则，助力提升越南在区域教育版图上的地位。

胡志明市国王学院-温布尔登学校预计将于2027年8月正式开学，为2至18岁（相当于幼儿园至中学）的学生提供全面的英式教育。

英国驻胡志明市副总领事威廉·劳伦森。

英国驻胡志明市副总领事威廉·劳伦森在新闻发布会上表示：“国王学院学校-温布尔登在越南设立新校区，体现了英国与越南在教育领域日益紧密的合作关系。这凸显了英式教育在越南的价值，以及我们致力于为越南带来最高教育标准的坚定承诺。”

国王学院学校-温布尔登于1829年根据皇家宪章授权设立，最初是伦敦国王学院的附属小学。该校继承并发扬了英式教育的精髓。国王学院学校-温布尔登一直在世界顶尖教育机构中名列前茅，并被公认为：世界五大最佳学校之一*和英国顶尖私立学校之一**。

国王学院学校-温布尔登的学术成绩也位居英国前列：超过98%的GCSE和IGCSE成绩为A*/A（相当于9-7分），超过96%的A Level成绩为A*/A/B，其中超过半数的学生在IB七分制评分体系中获得A*或同等成绩。每年，绝大多数学生（99%）都能被世界各地的名牌大学录取，其中25%的学生被牛津大学、剑桥大学以及美国著名的常春藤联盟学校录取。

国王学院学校-温布尔登的教育理念着眼于“超越校园的世界”和25岁时的生活，致力于为学生提供卓越的智力、精神和品格教育，并为他们未来步入社会、迈向更广阔的世界做好充分准备。

国王学院学校-温布尔登校长安妮·科顿博士在活动中致辞。

国王学院学校-温布尔登校长兼胡志明市国王学院-温布尔登学校名誉校长安妮·科顿博士表示：“我非常高兴能将国王学院的卓越教育理念和传统带给越南的年轻一代。在国王学院，我们的使命是为学生提供兼具智慧、精神和品格的教育，并帮助他们更好地适应未来走出校门的更广阔世界。

我们的教育植根于悠久的传统，以追求卓越的学术成就为目标，并注重培养学生的好奇心、创造力、同情心和社区意识。我们鼓励并支持学生发展独立思考能力、自我认知能力，并勇于开辟属于自己的道路。

随着胡志明市国王学院-温布尔登学校的成立，我们承诺与在越南的团队紧密合作，并与全球国王学院社群建立联系，将最纯正的英式教育带到越南。”

位于胡志明市的学校将由国王学院学校-温布尔登直接管理和质量把关。为确保提供最纯正的英式教育，国王学院将参与并监督整个过程，从课程设计、教师招聘和培训到学生关怀以及学术和个人发展项目的实施。

国王学院学校-温布尔登的代表向胡志明市国王学院-温布尔登学校代表移交印有校徽的旗帜，象征着双方的全面合作。

胡志明市国王学院-温布尔登学校创校校长基兰·麦克劳克林强调：“我非常荣幸能够担任胡志明市国王学院-温布尔登学校的创校校长，致力于将国王学院的核心教育理念和精神带到越南。新校区将融合国王学院学校-温布尔登的悠久历史和传统，并配备世界一流的设施，旨在提供最全面、最规范的学习环境。

胡志明市国王学院-温布尔登学校的核心价值在于其精心设计的课程，帮助学生发展思维并取得远超预期的学习成绩。此外，特别是个人增值计划将赋予学生在瞬息万变的世界中超越的灵活性和适应能力。”

这所新学校位于胡志明市的The Global City，这是一个新兴的国际都市区，地理位置优越，与主要住宅区和国际社区紧密相连。学校占地近2公顷，由世界知名的百老汇·马利安建筑事务所（Broadway Malyan）设计，提供符合最高标准的现代化教育环境。

现代的基础设施为学生的学习和全面发展提供了最大程度的辅助。卓越的配套设施包括：七人制足球场、多功能体育馆、25米室内游泳池和一个独立的幼儿园儿童游泳池、现代的科学实验室系统以及一个可容纳500人的剧院。此外，学校还设有户外学习空间以及专门用于表演艺术和创意活动的区域。

越共中央候补委员、胡志明市人民委员会副主席阮孟强，胡志明市教育培训厅厅长阮文孝，胡志明市平征坊党委书记陈国忠与英国驻胡志明市副总领事威廉·劳伦森出席活动。

目前，学校展厅已正式开放，欢迎家长前来参观，了解学校设施，与教职团队直接交流，并深入了解胡志明市国王学院-温布尔登学校的教学方法。

学校地址：胡志明市平征坊The Global City

学校展厅地址：胡志明市安庆坊武元甲街179号。

若想了解胡志明市国王学院-温布尔登学校的详情，请访问网站：https://kingshcmc.edu.vn/?utm_source=PR&utm_medium=Korea&utm_campaign=Launch&utm_content=Communication

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