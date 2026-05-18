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胡志明主席诞辰136周年：阮攸老越双语学校师生学习效法胡伯伯道德榜样

据越通社驻万象记者报道，5月18日，阮攸老越双语学校在万象举行胡志明主席诞辰136周年（1890.5.19–2026.5.19）纪念集会暨Star Telecom（Unitel）公司助学金发放仪式。

活动上举行的文艺表演节目。图自越通社
活动上举行的文艺表演节目。图自越通社

越通社河内——据越通社驻万象记者报道，5月18日，阮攸老越双语学校在万象举行胡志明主席诞辰136周年（1890.5.19–2026.5.19）纪念集会暨Star Telecom（Unitel）公司助学金发放仪式。

这是一项规模宏大、意义深远的政治、文化活动，帮助两国年轻一代了解越南民族敬爱领袖的生平和事业，同时为巩固、培育越老两国伟大友谊、特殊团结与全面合作关系作出贡献。

阮攸老越双语学校校长平坎买（Sivanheuang Phengkhammay）在活动上发言时，深情回顾了胡志明主席光荣的革命生涯，以及他老人家为越南民族解放事业及世界和平与社会进步所做出的巨大贡献。平坎买强调，胡志明主席的思想、道德和作风是越南民族无价的精神财富，永远是今天和后代的前进明灯。对于阮攸学校的师生来说，学习和实践胡伯伯光辉的道德榜样始终与学校的政治任务紧密相连。

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阮攸老越双语学校校长平坎买发表讲话。图自越通社

平坎买向越南政府和国家、越南驻老挝大使馆、各机关部门、社会组织及企业的关心和悉心指导表示深切的感谢。 她强调，将全力把阮攸学校建设成为一所可靠的教育机构，坚持两党两国的政策和方针，成为两国特殊团结和友谊的象征。

活动期间，组委会向从幼儿园到高中的50名品学兼优的困难学生发放了由Unitel公司赞助的助学金。每份助学金价值50万基普（约合22美元），是一份有意义的物质和精神鼓励，帮助孩子们增添克服困难、努力学习的动力。

平坎买在仪式结束后接受越通社记者采访时强调了学校的教育方向，即希望在校的学生了解为老越两国关系奠定基础的各位领导人。当学生们更了解越南历史文化时，他们就会确定自己在维护和培育老越两国关系中的目标和责任。（完）

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越通社
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