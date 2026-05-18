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胡志明主席诞辰136周年：在加拿大弘扬胡伯伯的和平与友谊价值

值此胡志明主席诞辰136周年（1890年5月19日—2026年5月19日）之际，加越文化教育理事会（CVCEC）与加越协会（CVS）以线上线下相结合形式联合举行国际研讨会，向加拿大公众和国际朋友传播胡志明主席的和平、友谊及国际团结价值。

Dương Ngọc Diệp
此次研讨会吸引许多青年参加。图自越通社
此次研讨会吸引许多青年参加。图自越通社

越通社河内——值此胡志明主席诞辰136周年（1890年5月19日—2026年5月19日）之际，加拿大—越南文化教育理事会（CVCEC）与加拿大—越南协会（CVS）以线上线下相结合形式联合举行国际研讨会，向加拿大公众和国际朋友传播胡志明主席的和平、友谊及国际团结价值。

活动有国际专家、学者以及众多越裔学生、青年和正在加拿大生活的越侨同胞参加。研讨会是回顾胡志明主席国际影响力的契机，因为和平、民族独立、国家间友好与合作等价值在当前仍具有深远的时代意义。

通过学术报告、书籍介绍、音乐、诗歌及文化外交等方面的讨论，研讨会向加拿大公众介绍了一个热爱和平、富有仁爱传统、始终重视国际友谊的越南形象。

加越文化教育理事会创始人潘琼庄表示，组委会期望本次活动通过三个目标在加拿大传播越南价值：使胡志明思想成为国际学者视角下关于和平与友谊的研究课题；运用《胡志明歌谣》作品中的艺术作为“桥梁”，肯定越南与世界朋友之间可持续友谊的信息；激发年轻一代的民族自豪感并塑造全球公民意识。

研讨会的一个亮点是由加越协会主任阮台庄博士介绍的《胡志明歌谣》（The Ballads of Ho Chi Minh）一书。该作品汇集了来自英国、美国、俄罗斯、智利、委内瑞拉和越南等多国作者创作的25首关于胡志明主席的歌曲和诗歌。通过音乐和诗歌，该书展示了胡志明主席的形象已超越越南国界，成为众多国际文艺工作者和知识分子的灵感源泉。

阮台庄表示，在搜集和介绍关于胡志明主席的国际诗歌和音乐作品过程中，她发现胡志明主席的思想、人格和一生对国际朋友有着特殊的感召力，这源于其人文精神、和平渴望、谦逊、简朴和革命道德。

从政治和国际关系研究的角度，加拿大约克大学政治系助理教授乔·帕特曼（Joe Pateman）认为，胡志明主席培育国际团结与友谊的努力带来了超越国家背景的深刻见解。胡志明主席遗产的更广泛意义在于，可以通过平衡、灵活的外交促进国际合作与团结，既保护民族独立，又为世界和平与稳定作出贡献。

与会学者认为，在当今复杂的国际环境中，胡志明思想仍具有现实价值，是一个重要的参考框架。胡志明主席的遗产不仅是越南民族的历史记忆，也是能够与当代世界对话的一套价值体系。

通过本次研讨会，在加拿大的越南社区继续肯定其在维护民族特色、推动文化外交、向国际朋友介绍越南形象方面的积极作用，同时深化越南与加拿大两国人民之间的交流关系。（完）

Dương Ngọc Diệp
越通社
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