社会

发挥少数民族地区威望人士和宗教界人士作用

越南人民军总政治局日前在太原省举办了2026年北方少数民族地区威望人士和宗教界人士模范代表见面会。

2026年北方少数民族地区威望人士和宗教界人士模范代表见面会。图自越通社
2026年北方少数民族地区威望人士和宗教界人士模范代表见面会。图自越通社

越通社太原——越南人民军总政治局日前在太原省举办了2026年北方少数民族地区威望人士和宗教界人士模范代表见面会。

越南北部地区目前有54个民族共同生活，少数民族同胞超过880万人，佛教、天主教、新教、高台教等宗教信徒超过810万人。过去5年，驻军在该地区的各单位已组织了近200个国防安全教育培训班，培训超过1.7万人次，举办了近2000场集中宣传活动，为提高认识、巩固同胞对党、国家和军队的信任作出了贡献。由此，数千起矛盾纠纷得到调解，多起复杂事件从早期被制止。

越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央军委常委、越南人民军总政治局主任阮仲义大将在见面会上发表讲话，强调北部地区具有特别重要的战略地位，是多民族、多宗教汇聚、文化多样性的地方。在革命的各个历史阶段，各族同胞始终团结、信任并与党同行。

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阮仲义大将发表讲话。图自越通社

阮仲义大将强调，威望人士和宗教界人士是“连接社区的纽带”，是沟通党心民意的桥梁，为建设稳定、共识的社会环境作出贡献。

阮仲义要求军队各单位、地方党委和政府今后继续有效落实全民族大团结的方针政策；主动掌握基层情况，维护各民族、宗教之间的团结，不让“热点”问题发生。辖区内的军队需要继续做好群众工作，配合参与经济社会发展、新农村建设、可持续减贫和克服灾害后果。

阮仲义希望乡贤和宗教界人士继续发挥团结社区的作用，积极宣传、动员人民遵守党的主张和国家法律政策；主动参与预防和打击来自基层的消极表现。

借此机会，总政治局和各军队单位向各位典型代表及太原省融合教育发展支持中心赠送了礼物。此前，代表团已在太原市嘉床坊915大队青年突击队国家历史遗迹区上香。（完）

越通社
#少数民族地区 #威望人士 #宗教界人士 越南
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