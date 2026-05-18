泰国海军军舰对胡志明市进行友好访问

越通社胡志明市——值此纪念越南与泰国建交50周年（1976—2026年）之际，5月18日，由泰国皇家海军第一海区副司令他威萨·通南（Thaveesak Thongnam）少将率领的泰国海军HTMS Prachuap Khiri Khan号军舰靠泊龙屋-庆会国际港口，于5月18日至23日对胡志明市进行友好访问。



海军第二区指挥部代表、胡志明市人民委员会代表、第三海警区司令部代表、国防部外事局、军队安全保卫局、胡志明市司令部代表，以及泰国驻越南大使乌拉瓦蒂·斯里皮罗米亚（Urawadee Sriphiromya）一同出席了欢迎仪式。



访问胡志明市期间，泰国海军军舰指挥官及全体船员将在胡志明主席雕像公园向胡志明主席敬献鲜花，礼节性拜会胡志明市领导、第七军区司令部及海军第二区司令部领导；与越南海军第二区官兵及胡志明市市民开展文化与体育交流活动；并参观胡志明市各处历史文化遗迹。



值此机会，为了纪念胡志明主席诞辰136周年（1890/5/19—2026/5/19），泰国驻越南大使馆将在胡志明市龙屋港举办“泰国传统服饰”展览、泰国文化表演以及胡志明主席生平图片展。



泰国皇家海军军舰此次访问胡志明市，旨在增强越泰两国国防部之间、特别是越南海军与泰国皇家海军之间的相互信任与合作关系。这也是面向庆祝越泰建交50周年（1976—2026年）的一项切实活动。（完）

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