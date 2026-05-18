时政

泰国海军军舰对胡志明市进行友好访问

值此纪念越南与泰国建交50周年（1976—2026年）之际，5月18日，由泰国皇家海军第一海区副司令他威萨·通南（Thaveesak Thongnam）少将率领的泰国海军HTMS Prachuap Khiri Khan号军舰靠泊龙屋-庆会国际港口，于5月18日至23日对胡志明市进行友好访问。

泰国海军军舰对胡志明市进行友好访问。图自越通社
泰国海军军舰对胡志明市进行友好访问。图自越通社

越通社胡志明市——值此纪念越南与泰国建交50周年（1976—2026年）之际，5月18日，由泰国皇家海军第一海区副司令他威萨·通南（Thaveesak Thongnam）少将率领的泰国海军HTMS Prachuap Khiri Khan号军舰靠泊龙屋-庆会国际港口，于5月18日至23日对胡志明市进行友好访问。

海军第二区指挥部代表、胡志明市人民委员会代表、第三海警区司令部代表、国防部外事局、军队安全保卫局、胡志明市司令部代表，以及泰国驻越南大使乌拉瓦蒂·斯里皮罗米亚（Urawadee Sriphiromya）一同出席了欢迎仪式。

访问胡志明市期间，泰国海军军舰指挥官及全体船员将在胡志明主席雕像公园向胡志明主席敬献鲜花，礼节性拜会胡志明市领导、第七军区司令部及海军第二区司令部领导；与越南海军第二区官兵及胡志明市市民开展文化与体育交流活动；并参观胡志明市各处历史文化遗迹。

值此机会，为了纪念胡志明主席诞辰136周年（1890/5/19—2026/5/19），泰国驻越南大使馆将在胡志明市龙屋港举办“泰国传统服饰”展览、泰国文化表演以及胡志明主席生平图片展。

泰国皇家海军军舰此次访问胡志明市，旨在增强越泰两国国防部之间、特别是越南海军与泰国皇家海军之间的相互信任与合作关系。这也是面向庆祝越泰建交50周年（1976—2026年）的一项切实活动。（完）

越通社
#越南 #泰国 #泰国皇家海军 #副司令 #泰国海军 #国际港口 #友好访问
关注 VietnamPlus

从决议到实践

融入国际

相关新闻

加拿大海军“夏洛特镇”号（HMCS Charlottetown）舰艇搭载257名军官和水手抵达仙沙港，开始于2026年5月15日至18日对越南岘港市进行友好访问。图自越通社

加拿大海军舰艇对岘港市进行友好访问

5月15日，在加拿大海军少将安格斯·托普希（Angus Topshee）率领下，加拿大海军“夏洛特镇”号（HMCS Charlottetown）舰艇搭载257名军官和水手抵达仙沙港，开始于2026年5月15日至18日对越南岘港市进行友好访问。

庆和省军队代表欢迎印度海军军官。图自人民军报

印度海军舰艇访问庆和省

5月5日上午，由维拉特·希冈（Viraat Shiggaon）中校为船长的印度海军“萨格尔·德瓦尼”号（INS Sagardhwani）及其随行的136名官兵抵达金兰国际港，正式开始对庆和省进行访问。

更多

越中绿色工业合作交流会现场。图自越通社

越中推动绿色工业合作 携手走向可持续发展

5月18日，越南驻华大使馆与中国国家发展和改革委员会（NDRC）国际合作中心在北京联合举办“越中绿色工业合作交流会”。此项盛会旨在加强政策沟通、分享实践经验，并推动两国各机关、组织及企业在绿色工业领域的务实合作。

司法部驻地。

越南民事司法协助的流程与程序

政府颁布了2026年5月15日第158/2026/NĐ-CP号法令，对《民事司法协助法》若干条款的实施细则和实施措施做出了详细规定。其中，备受关注的是关于越南在开展民事司法协助过程中的程序、费用以及相关机关职责的规定。

胡志明主席诞辰136周年：在老挝举行“寻源——追寻胡志明主席足迹”之旅

胡志明主席诞辰136周年：在老挝举行“寻源——追寻胡志明主席足迹”之旅

据越通社驻老挝记者报道，值此胡志明主席诞辰136周年（1890年5月19日—2026年5月19日）之际，越南驻老挝党组织在老挝中部隆重举行“寻源——追寻胡志明主席足迹”活动。这是一项意义深远的政治文化活动，同时也是当代人重新审视自身、继续深入学习和践行胡志明思想、道德与作风的重要契机。

阮廷德教授：建设精英大学必须具备强大的科技实力

阮廷德教授：建设精英大学必须具备强大的科技实力

越共中央总书记、国家主席苏林在河内国家大学传统日120周年纪念典礼上，发表了具有启发性且对越南高等教育具有战略导向意义的重要讲话。值此机会，河内国家大学下属科技大学原校董会主席阮廷德教授接受了越通社记者专访，深入阐述了苏林讲话中具有长期导向意义的核心信息，并就新阶段实现河内国家大学发展愿望的突破口分享了见解。

各位代表出席胡志明市富安坊的友谊园落成仪式。图自越通社

友谊植树活动传递国际团结情谊

5月16日上午，胡志明市友好组织联合会（HUFO）在胡志明市富安坊举行了植树友好运动启动仪式暨“友谊园”工程落成典礼。