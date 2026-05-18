E10生物汽油自6月1日起将在全国范围内正式上市

越通社河内——据越南工贸部的路线图，自2026年6月1日起，E10生物汽油将在全国范围内正式上架销售。这被视为越南能源转型战略中的关键一步，旨在减少对化石燃料的依赖，并促进环保燃料在越南的使用。



具体而言，工贸部国内市场管理局刚刚向各石油企业及分销企业下发了第1507/TTTN-XD号公文，要求各单位抓紧筹备货源、调配系统、基础设施及零售网络，以便自6月1日起同步推行E10汽油。



根据工贸部编印的生物汽油手册，目前越南生产生物乙醇（燃料乙醇）的主要原料是干木薯片。生物乙醇是通过淀粉、糖蜜以及其他农业副产品发酵工艺生产而成的。



生物汽油的使用过程非常便捷，在生物汽油与普通汽油之间进行切换时，无需对发动机进行任何调整。



据工贸部第50/2025/TT-BCT号通知，自6月1日起，无铅汽油（按现行国家技术标准）必须经过混合、调配成E10汽油，以供全国范围内的汽油发动机使用。同时，E5 RON 92汽油仍可继续进行混合与调配，供汽油发动机使用至2030年底。



为了确保自6月1日起顺利实施E10汽油的分销与使用路线图，各石油骨干企业及分销商须抓紧制定与各自销售系统消费需求相适应的推行计划。



国内市场管理局还要求各商户与拥有调配和分销设施的单位进行谈判并签署E10汽油购销合同，以确保自6月1日起E10汽油的货源供应与分销。各企业须指导并配合其直属分销系统、特许经营商及零售代理商做好基础设施准备，确保在6月1日全面开启E10汽油的销售工作。



此外，各单位绝对不得让经营系统内的E10汽油供应出现中断。在实施过程中，如遇到困难和问题，各单位须立即向国内市场管理局报告，以便及时采取措施予以解决。



E10汽油在推行初期便获得市场的积极反响，表明了消费者的心理正逐步适应使用生物燃料的趋势。这也被视为能源转型进程中的一个积极信号，助力实现可持续发展目标。（完）

越通社