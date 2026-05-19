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《2026-2035年国家标准战略》获批

政府总理于2026年5月15日签发关于批准《2026-2035年国家标准战略》（以下简称《战略》）的第876/QĐ-TTg号决定。

宜山热电厂。图自越通社
宜山热电厂。图自越通社

越通社河内——政府总理于2026年5月15日签发关于批准《2026-2035年国家标准战略》（以下简称《战略》）的第876/QĐ-TTg号决定。 《战略》的目标旨在建设现代、开放、与国际标准接轨的国家标准（TCVN）体系，使其发挥国家“软制度基础设施”的作用，并作为执行公共政策的工具和国家管理的技术体系；同时，推动标准成为创新创意、数字化转型、绿色转型及可持续发展的强劲动力。

同时，构建与计量及质量管理活动协同发展的标准生态系统；提高企业、研究院所、高校及社会组织在标准制定与应用中的参与度；提升体制机制能力、优化人力资源并深化国际合作，以彰显越南在全球标准塑造中的主动作用，从而全面提升国家竞争力。

至2030年的目标，力争实现75%的国家标准（TCVN）与国际标准、区域标准或发达国家标准接轨；力争实现国家标准分类框架中100%的领域与国际标准化组织（ISO）的国际标准分类（ICS）框架二级分类相兼容。

《战略》设立的目标还包括：力争培养300名有能力参与国际标准制定、或加入国际标准化组织及发达国家标准化组织技术委员会的专家。同时，将标准、计量、质量等培训内容，纳入至少50所理工、科技和经济类大学及职业教育机构的正规教学课程中。

至2035年的目标是， 力争实现80%的国家标准与国际标准、区域标准或发达国家标准接轨，以提升越南产品和商品进入国际市场的能力；力争实现60%的国家标准基于重点市场的实际需求进行制定。

《战略》的目标还包括：力争年均获得7万份符合技术标准和技术规范的认证，为提高越南产品和商品的生产率、质量及竞争力做出贡献。

此外，将标准相关要求融入约70%的行业和领域发展战略、规划及计划中，以发挥国家标准作为协调和引领发展工具的作用，为国家可持续增长注入动力。（完）

越通社
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