韩国促进与越南及马来西亚的贸易合作

越通社首尔—— 据东盟-韩国中心（ASEAN-Korea Centre）与韩国进口商协会（KOIMA）5月18日发布的消息，双方将联合派遣贸易促进代表团出访越南和马来西亚，旨在扩大韩国与东盟之间的经济合作。



越通社驻首尔记者报道，在自5月18日至20日在吉隆坡和胡志明市举行的经贸活动中，韩国代表团将与20家从事食品及消费品领域的企业以及60余家当地企业进行交流。主办方表示，此次活动内容丰富，包括商务论坛、企业对接以及工厂实地考察。其核心目标是向韩国企业提供东盟地区的进出口趋势和当地市场趋势等信息，同时为获取最新技术创造重要契机。本次活动的重点目标在于扩大韩国与东盟各国相关行业伙伴的联络网络，并精准锁定战略合作伙伴。



按议程，韩国－越南企业论坛将于5月20日在胡志明市新世界酒店（New World Hotel）举行。届时，胡志明市财政局、工贸局以及越南贸易促进局的代表将出席论坛，并分享当前投资趋势、贸易政策以及《越南－韩国自由贸易协定》（VKFTA）的落实情况。



此外，韩国代表团将走访当地食品和科技企业，以了解越南及胡志明市在打造全球贸易中心和支持企业实现出口市场多样化战略中的供应链模式和外资吸引政策。（完）

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