经济

第68号决议为民企突破提供透明机制

在越共中央政治局于2025年5月4日颁布关于发展民营经济的第68-NQ/TW号决议实施一年后，许多企业意识到，为了让民营企业实现突破，需要聚焦三个核心内容，即完善制度机制、拓宽信贷融资渠道、确保运作机制的透明度，为国家经济增长作出更深层次贡献。

国家需要为AI、机器人或自动化等尚无先例的技术，构建包容审慎的监管机制，让企业能够在实地部署和完善产品。图自越通社
国家需要为AI、机器人或自动化等尚无先例的技术，构建包容审慎的监管机制，让企业能够在实地部署和完善产品。图自越通社

越通社河内——在越共中央政治局于2025年5月4日颁布关于发展民营经济的第68-NQ/TW号决议实施一年后，许多企业意识到，为了让民营企业实现突破，需要聚焦三个核心内容，即完善制度机制、拓宽信贷融资渠道、确保运作机制的透明度，为国家经济增长作出更深层次贡献。

以科技推动数字化转型

作为一家专注于智能农业机器人的高科技农业领域初创企业，Shoes Agtech有限责任公司创始人武玉映认为，第68号决议的突破性政策是推动公司下一阶段发展的重要战略基础。

武玉映表示，凭借第68号决议的支持政策，包括减免企业所得税、免收土地租金、获得绿色信贷等，2025年，公司已生产了5台S16-S型（养虾机器人）和5台S30型（水稻种植农业机器人），并交付给客户在坚江省进行试验。然而，武玉英认为，最大的挑战在于生产对接环节。目前越南仍缺乏针对智能农业设备的技术标准体系和专属检测机制。

特别是，对于在特殊条件（稻田、养殖池塘）下运行的机器人等新技术，企业需要投入大量精力来证明其产品的性能和安全性。

为破解企业的这一难题，武玉英建议，国家需要为AI、机器人或自动化等尚无先例的技术，构建包容审慎的监管机制，让企业能够在实地部署和完善产品。同时，发展中介模式，大力发挥合作社、农业服务企业的作用，作为将技术带给小农户的桥梁。

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德丰有限公司的许多传统竹藤编织产品都获得了一乡一品 4—5星评级，并出口到欧洲国家。图自越通社

与此同时，国家需要为扩张阶段提供支持，从初期支持转向提供资源，帮助企业在证明技术后提升市场竞争力。特别是，在实现净零排放的征程中，国家需要出台系列关于绿色信贷和数字基础设施（开放数据平台、耕作地图）的优惠政策，以缩短技术部署过程，助力本土企业有足够能力引领区域市场。

为"越南制造"产品创造优惠机制

专为医院、实验室和生产工厂提供洁净室系统和空气过滤解决方案的咨询、设计、施工和维护企业CareZone技术股份公司经理阮玉光评价称，此前，该公司耗费大量行政资源仅用于解释和核对建筑标准与医疗标准之间的重叠规定。第68号决议实施后，减少不必要的经营条件和审批程序，帮助企业优化资源配置。

阮玉光认为，第68号决议为公司实现强劲突破创造了黄金机遇，例如扩大了分销和施工网络，其中CareZone洁净室项目数量增加了约40—50%，达到平均每年10-12个项目。特别是，ISO 5级和ISO 6级标准的洁净室项目，工作效率提高了18%。与第68号决议生效前相比，医疗和生产领域洁净室施工安装板块的收入增长了35%。

阮玉光建议，政府应为在公共投资项目中使用越南制造的空气过滤产品的国内承包商出台优惠机制（加分）；为集成节电技术或环保纳米过滤材料的空气过滤设备提供优惠贷款或税收支持。（完）

越通社
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从决议到实践

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