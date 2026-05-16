富贵特区释放海洋经济发展潜力

越通社林同——林同省富贵特区位于东-东南方向，距离大陆56海里处，海洋经济发展巨大潜力，特别是在旅游和海鲜捕捞领域。发挥这一优势，该地方正在大力推进海洋经济有效开发，为提高民众生活水平和改变岛县面貌作出贡献。

有效开发海岛生态旅游

富贵特区是在合并龙海、五凤和三清等乡的基础上成立的，面积约18平方公里，人口约3.2万人。凭借原始的自然风光、朝阳湾、椰滩（Doi Dừa）、小滩（Bãi Nhỏ）、甘杭（Gành Hang）等众多美丽的海滩，以及多样化的海洋生态系统和众多历史文化遗迹，富贵正成为国内外游客极具吸引力的目的地。

自24小时供电以来，富贵旅游业强劲发展。2025年，该岛接待游客约15.5万人次，同比增长5%，旅游收入超过2000亿越盾。潘切-富贵运输线有5艘快艇和多艘货船经常运营，有助于改善岛屿与大陆的连接，为促进旅游业发展创造条件。

林同省旅游协会会长阮文科表示，目前海岛旅游包括以下类型：海水浴、海滨度假、观光风景、遗迹、海洋生态系统等。与其他地方相比，富贵的旅游业虽起步较晚，但已取得积极发展，有望成为独具魅力的海岛旅游目的地。

富贵特区人民委员会代表表示，该地方正重点发展与海洋相关的旅游业，朝着绿色、可持续方向实现产品多样化，同时通过开发历史遗迹、传统节日和体验当地生活来推动文化旅游。

充分发挥海洋渔业优势

除了旅游业，富贵凭借广阔的海场和丰富的水产资源，在海鲜捕捞方面拥有巨大优势。该岛目前是林同省重要的渔业中心之一，远洋捕捞与后勤服务和网箱养殖相结合发展良好。

2025年，富贵岛接待游客约15.5万人次。图自越通社

富贵特区人民委员会主席黎鸿利表示，该地方现有近1678艘渔船，其中超过160艘从事渔业后勤服务。渔民已投资数千亿越盾升级船只和装备，服务于远洋捕捞，年均海鲜捕捞产量约达3万吨。

富贵在半自然网箱水产养殖方面位居全省前列，拥有50多个养殖场，年均产量超过100吨。在发展海洋经济的同时，该地方还加强宣传，保护水产资源，禁止使用爆炸物、有毒物质进行捕捞或侵犯外国海域。

促进海洋经济可持续发展

林同省文化、体育与旅游厅副厅长阮兰玉表示，根据旅游发展规划，目标是建设富贵成为林同重点旅游区，充分发挥海岛度假、文化遗产与海洋文化优势，逐步向绿色、可持续方向发展。到2030年，富贵将达到省级旅游区各项标准，在越南南中部沿海地区占据重要地位。

富贵特区党委书记杜太阳表示，地方政府将注重环境保护、自然与人文资源保护、维护地方文化特色；确保健康的旅游经营环境，确保旅游服务质量。

林同省人民委员会已规划并大力建设和开发富贵岛经济区。依据已获批的规划，当地将加大对工业集群及贸易基础设施工程的招商引资力度。今后，富贵有望成为渔业服务中心、出口海产品加工基地以及船舶新建与维修中心。（完）