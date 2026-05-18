经济

胡志明市推动外商投资提质增效

2026年前4个月，胡志明市吸引外商直接投资（FDI）资金达近33亿美元，同比增长227.1%。其中，新批外资项目539个，注册资本总额约7.92亿美元，增资项目58个，追加资金达2.59亿美元。

附图 图自越通社
附图 图自越通社

越通社河内——2026年前4个月，胡志明市吸引外商直接投资（FDI）资金达近33亿美元，同比增长227.1%。其中，新批外资项目539个，注册资本总额约7.92亿美元，增资项目58个，追加资金达2.59亿美元。

FDI资金结构正发生明显变化，从劳动密集型产业转向高科技、人工智能、数据中心、物流和高附加值服务领域。近期一系列获得许可的大型项目和增资项目显示了这一趋势。诸如Nha Be Metrocity GS项目增资约22亿美元，守添智能综合区项目增资约12亿美元，新富中工业园区的AI数据中心项目注册约21亿美元。与此同时，各大科技、电子商务及国际金融集团在该市的影响力也日益增强。

这一转变符合胡志明市在新阶段的发展方向，特别是建设东南亚地区国际金融中心、创新创意中心和数字经济中心的目标。

然而，地方实践表明，当前的问题不再是单纯的注册资金吸引了多少，而是如何使这些资金尽快转化为实缴资本，为当地创造工厂、研究中心、就业机会和实实在在的附加值做出贡献。

许多大项目虽获得许可，但因土地、拆迁补偿、规划手续或各厅局间协调不畅等问题而进度缓慢。这仍然是直接影响外国企业信任和扩大投资决策的瓶颈。

部分企业认为，当前投资者关心的是税收优惠、土地租金，特别是法律环境的稳定性、政策的可预测性以及管理机构执行的有效性。

认识到这一点，胡志明市正逐渐从“不惜一切代价吸引投资”的思维转向有选择性的招商，优先高科技、创新创意、数字经济、循环经济和绿色增长的项目。刚刚公布的250个项目招商引资清单（2026-2030年）显示，该市正主动引导资金流向战略领域，而不是仅仅追逐注册资金规模。

在推进体制改革的同时，胡志明市也面临着加大对基础设施和高质量人力资本投入的迫切需求。半导体、AI、数字金融或数据中心等行业都需要具有深厚专业技能、能快速适应新技术变革的劳动力队伍。如果缺乏合适的人力资源，吸引高科技FDI的优势将难以长期维持。

在FDI引资竞争中，胡志明市需要关注透明、稳定、高效的投资环境。最重要的是，尽快将投资承诺转化为实际项目，创造就业机会、技术转让并提高经济竞争力。（完）

越通社
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