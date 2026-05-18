时政

政府总理黎明兴会见克罗地亚外交和欧洲事务部长拉德曼

黎明兴对戈登•格利奇•拉德曼一行来访表示欢迎，并认为此访意义重大，为促进越南与克罗地亚传统友好与多方面合作关系日益务实、有效发展做出贡献。

越南政府总理黎明兴与克罗地亚外交和欧洲事务部长拉德曼。图自越通社
越南政府总理黎明兴与克罗地亚外交和欧洲事务部长拉德曼。图自越通社

越通社河内——5月18日下午，越南政府总理黎明兴在河内会见了正在对越南进行正式访问的克罗地亚外交和欧洲事务部长戈登•格利奇•拉德曼（Gordan Grlic-Radman）。

黎明兴对戈登•格利奇•拉德曼一行来访表示欢迎，并认为此访意义重大，为促进越南与克罗地亚传统友好与多方面合作关系日益务实、有效发展做出贡献。

黎明兴高度评价克罗地亚在欧盟、中欧地区日益提升的地位和作用，并强调，越南一向重视巩固和发展与包括克罗地亚在内的欧洲传统友好国家的关系。

黎明兴建议双方加强各级代表团，特别是高层互访，推动两国各部委、行业、地方、企业之间的合作，从而深化两国政治互信，为双边合作创造新动力。

在两国关系发展良好以及双方合作前景广阔的基础上，黎明兴建议双方在经济-贸易和投资合作方面创造实质性转变，力争将双边贸易额从目前的1.61亿美元提高一倍。同时，研究建立经济合作联合委员会机制，为促进长期、稳定和有效的合作创造框架，以及鼓励克罗地亚企业投资于海港、物流、可再生能源、旅游、科技、数字化转型、创新、应对气候变化等克罗地亚有优势、越南有需求的领域。

黎明兴建议克罗地亚继续在欧盟内发出积极声音，推动其他成员国尽快批准《越欧投资保护协定》（EVIPA），为越南与欧盟以及越南与克罗地亚之间的贸易投资合作创造突破。同时，支持欧盟委员会早日解除对越南渔业的IUU“黄牌”，这符合越南在打击非法、不报告和不管制（IUU）捕捞方面所作出的不懈努力。

vnanet-thu-tuong-tiep-bo-truong-ngoai-giao-va-cac-van-de-chau-au-croatia-8768233.jpg
会见现场。图自越通社

戈登•格利奇•拉德曼强调，克罗地亚重视与越南的传统友好关系，认为越南在维护和巩固地区和平、安全与合作方面具有非常重要的地位。

戈登•格利奇•拉德曼明确指出，越南是克罗地亚在东南亚最重要的合作伙伴之一，希望两国进一步加强在经济、贸易、投资、国防-安全、科技、教育培训、能源、海港、旅游、物流及两国企业对接等领域的务实合作。

戈登•格利奇•拉德曼对黎明兴提出的双方合作方向表示赞成，并强调，克罗地亚愿与越南配合有效落实双边合作机制，加强代表团互访，推动政治磋商，支持企业对接，并扩大在双方共同关心领域的合作。

戈登•格利奇•拉德曼表示，越南在亚太地区、东盟及全球供应链中具有日益重要的作用，克罗地亚将继续支持越南与欧盟关系，包括推动有效落实《越欧自由贸易协定》（EVFTA），推动其余国家早日批准《越欧投资保护协定》，以及根据越欧战略伙伴关系的发展优先方向扩大在新领域的合作。戈登•格利奇•拉德曼同时希望，双方继续在多边事务中密切协调，为地区和世界的和平、稳定、合作与发展作出贡献。（完）

越通社
#政府总理黎明兴 #会见 #克罗地亚外交和欧洲事务部长拉德曼 #越克关系 #正式访问 克罗地亚 越南
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

更多

泰国海军军舰对胡志明市进行友好访问。图自越通社

泰国海军军舰对胡志明市进行友好访问

值此纪念越南与泰国建交50周年（1976—2026年）之际，5月18日，由泰国皇家海军第一海区副司令他威萨·通南（Thaveesak Thongnam）少将率领的泰国海军HTMS Prachuap Khiri Khan号军舰靠泊龙屋-庆会国际港口，于5月18日至23日对胡志明市进行友好访问。

越中绿色工业合作交流会现场。图自越通社

越中推动绿色工业合作 携手走向可持续发展

5月18日，越南驻华大使馆与中国国家发展和改革委员会（NDRC）国际合作中心在北京联合举办“越中绿色工业合作交流会”。此项盛会旨在加强政策沟通、分享实践经验，并推动两国各机关、组织及企业在绿色工业领域的务实合作。

司法部驻地。

越南民事司法协助的流程与程序

政府颁布了2026年5月15日第158/2026/NĐ-CP号法令，对《民事司法协助法》若干条款的实施细则和实施措施做出了详细规定。其中，备受关注的是关于越南在开展民事司法协助过程中的程序、费用以及相关机关职责的规定。

胡志明主席诞辰136周年：在老挝举行“寻源——追寻胡志明主席足迹”之旅

胡志明主席诞辰136周年：在老挝举行“寻源——追寻胡志明主席足迹”之旅

据越通社驻老挝记者报道，值此胡志明主席诞辰136周年（1890年5月19日—2026年5月19日）之际，越南驻老挝党组织在老挝中部隆重举行“寻源——追寻胡志明主席足迹”活动。这是一项意义深远的政治文化活动，同时也是当代人重新审视自身、继续深入学习和践行胡志明思想、道德与作风的重要契机。

阮廷德教授：建设精英大学必须具备强大的科技实力

阮廷德教授：建设精英大学必须具备强大的科技实力

越共中央总书记、国家主席苏林在河内国家大学传统日120周年纪念典礼上，发表了具有启发性且对越南高等教育具有战略导向意义的重要讲话。值此机会，河内国家大学下属科技大学原校董会主席阮廷德教授接受了越通社记者专访，深入阐述了苏林讲话中具有长期导向意义的核心信息，并就新阶段实现河内国家大学发展愿望的突破口分享了见解。

各位代表出席胡志明市富安坊的友谊园落成仪式。图自越通社

友谊植树活动传递国际团结情谊

5月16日上午，胡志明市友好组织联合会（HUFO）在胡志明市富安坊举行了植树友好运动启动仪式暨“友谊园”工程落成典礼。

越南驻委内瑞拉大使武忠美发表讲话。图自越通社

胡志明主席诞辰136周年：委内瑞拉高度评价胡志明思想

越通社驻美洲记者报道，当地时间5月15日上午，委内瑞拉统一社会主义党、委内瑞拉外交部、加拉加斯市政府及越南驻委内瑞拉大使馆联合在位于首都加拉加斯的胡志明主席雕像前举行献花仪式，纪念胡志明主席诞辰136周年。

越南外交部副部长阮明恒出席会议并发言。图自越通社

越南愿推动金砖国家与亚太地区加强对接

5月15日，在印度新德里举行的金砖国家（BRICS）外长会议进入第二天议程，围绕“改革多边体系和全球治理”议题展开讨论。越南外交部副部长阮明恒出席会议并发言，同时与部分与会伙伴举行双边会晤。

东盟各国及新西兰的外交部副部长和高级官员出席第33次东盟–新西兰对话。图自外交部

第33次东盟–新西兰对话：加快推进全面战略伙伴关系 致力于双方共同利益

2026年5月14日至15日，第33次东盟–新西兰对话在新西兰基督城（Christchurch）举行。东盟各国及新西兰的外交部副部长和高级官员出席了会议。作为2024年7月至2027年7月阶段东盟–新西兰关系协调国，东盟高官会（SOM）越南代表团团长、越南外交部副部长邓黄江与新西兰外交贸易部副部长格雷姆·莫顿（Grahame Morton）共同主持了对话。