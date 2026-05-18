政府总理黎明兴会见克罗地亚外交和欧洲事务部长拉德曼

越通社河内——5月18日下午，越南政府总理黎明兴在河内会见了正在对越南进行正式访问的克罗地亚外交和欧洲事务部长戈登•格利奇•拉德曼（Gordan Grlic-Radman）。



黎明兴对戈登•格利奇•拉德曼一行来访表示欢迎，并认为此访意义重大，为促进越南与克罗地亚传统友好与多方面合作关系日益务实、有效发展做出贡献。



黎明兴高度评价克罗地亚在欧盟、中欧地区日益提升的地位和作用，并强调，越南一向重视巩固和发展与包括克罗地亚在内的欧洲传统友好国家的关系。



黎明兴建议双方加强各级代表团，特别是高层互访，推动两国各部委、行业、地方、企业之间的合作，从而深化两国政治互信，为双边合作创造新动力。



在两国关系发展良好以及双方合作前景广阔的基础上，黎明兴建议双方在经济-贸易和投资合作方面创造实质性转变，力争将双边贸易额从目前的1.61亿美元提高一倍。同时，研究建立经济合作联合委员会机制，为促进长期、稳定和有效的合作创造框架，以及鼓励克罗地亚企业投资于海港、物流、可再生能源、旅游、科技、数字化转型、创新、应对气候变化等克罗地亚有优势、越南有需求的领域。



黎明兴建议克罗地亚继续在欧盟内发出积极声音，推动其他成员国尽快批准《越欧投资保护协定》（EVIPA），为越南与欧盟以及越南与克罗地亚之间的贸易投资合作创造突破。同时，支持欧盟委员会早日解除对越南渔业的IUU“黄牌”，这符合越南在打击非法、不报告和不管制（IUU）捕捞方面所作出的不懈努力。



会见现场。图自越通社

戈登•格利奇•拉德曼强调，克罗地亚重视与越南的传统友好关系，认为越南在维护和巩固地区和平、安全与合作方面具有非常重要的地位。



戈登•格利奇•拉德曼明确指出，越南是克罗地亚在东南亚最重要的合作伙伴之一，希望两国进一步加强在经济、贸易、投资、国防-安全、科技、教育培训、能源、海港、旅游、物流及两国企业对接等领域的务实合作。



戈登•格利奇•拉德曼对黎明兴提出的双方合作方向表示赞成，并强调，克罗地亚愿与越南配合有效落实双边合作机制，加强代表团互访，推动政治磋商，支持企业对接，并扩大在双方共同关心领域的合作。



戈登•格利奇•拉德曼表示，越南在亚太地区、东盟及全球供应链中具有日益重要的作用，克罗地亚将继续支持越南与欧盟关系，包括推动有效落实《越欧自由贸易协定》（EVFTA），推动其余国家早日批准《越欧投资保护协定》，以及根据越欧战略伙伴关系的发展优先方向扩大在新领域的合作。戈登•格利奇•拉德曼同时希望，双方继续在多边事务中密切协调，为地区和世界的和平、稳定、合作与发展作出贡献。（完）