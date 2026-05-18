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国会主席陈青敏：绝不允许干部在新任期内习惯沿用老套路开展工作

5月18日下午，越南国会主席陈青敏在国会大厦与国会办公厅主持召开会议，部署办公厅2026年重点任务及2026~2031年任期主要工作方向。

国会主席陈青敏发表讲话。图自越通社
国会主席陈青敏发表讲话。图自越通社

越通社河内——5月18日下午，越南国会主席陈青敏在国会大厦与国会办公厅主持召开会议，部署办公厅2026年重点任务及2026~2031年任期主要工作方向。

陈青敏在会上强调，新任期带来了新要求、新标准和新压力。国会办公厅绝不能按旧思维、旧方法、旧流程运行，绝不允许管理机器成为发展瓶颈，绝不让办事流程成为阻碍，绝不让职责不清、交叉重叠或出现推诿扯皮现象，绝不容许数字化转型仅停留在口号和形式，绝不允许干部在新任期、新要求的背景下依然习惯沿用老套路开展工作。

为指明下一阶段的运作方向，陈青敏要求必须重新确立国会办公厅的地位与角色。在新时期，国会办公厅必须成为保障国会高效运作的体制基石，是综合参谋、协调统筹、信息链接、组织实施及全面保障活动的枢纽中心。

陈青敏要求，必须立即破除运行机制上的“瓶颈”，大力推进权力下放，强化监督、问责制与事后监管，优化精简组织结构，革新运作运行方式，从“传统行政管理”转向“现代化治理”。

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国会主席陈青敏发表讲话。图自越通社

陈青敏要求加快数字国会、人工智能（AI）和共享数据的库建设进程。本着这一精神，集中完善国会共享数据库，全面核查当前正在使用的各项应用软件，构建数字化转型评估指标体系，开发服务于国会代表、国会各机构及国会领导的数字化辅助工具，研究运用人工智能技术来服务于国会的核心职能战略。

陈青敏要求根据“议场思维”重组信息传播工作。准确、及时、主动、统一地发布有关国会的信息。

对于干部工作，陈青敏要求打造一支政治过硬和本领高强、具备综合思维、精通法律知识、参谋技巧娴熟、作风专业、严守公务道德且具备数字化环境工作能力的国会办公厅干部队伍。

国会办公厅必须发挥好统筹协调的中心作用，建立统一、强制、限时、负责任的工作流程。同时，抓紧梳理并修改与民族委员会及国会各委员会的协调机制，与越共中央办公厅、国家主席办公厅、政府办公厅研究修改第01号协调条例，以适应新时代的发展要求。（完）

越通社
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