胡志明主席——越南独立自主、和平合作与发展外交路线的指南针

越通社河内——在领导越南革命的整个征程中，胡志明主席不仅为国家现代外交奠定了基础，而且塑造了具有战略眼光、人文精神和时代性的外交思维。胡志明外交思想已成为越南外交政策的重要思想指引，助力提升了越南在国际舞台上的地位、威望和作用。

外交服务于发展

胡志明国家政治学院黎忠坚博士认为，在胡志明主席的遗产中，“以不变应万变”方针始终是根本原则和行动指南。“独立—自由—幸福”是“不变”的、不可动摇的。在战略竞争的背景下，越南的外交政策是不选边站，而选择公理和正义。越南的主张是不参加军事联盟，不联合一国对抗另一国，始终坚持独立、和平、稳定和越南人民的利益。



重要的是始终保持自主、自信、自立、自强和民族自豪感。独立不仅仅是领土边界，更是领导路线的独立。越南需要在国防工业、核心技术和能源安全方面实现突破。强大而自主的经济基础是我们在国际谈判桌上话语权更有份量的保障。



本着“博爱相助”精神和时代真理的国际合作。我们合作但不忘本，吸收人类精华但必须以政治本色和社会主义定向为基础。越南不寻求单一支点，而是与所有大国建立一个相互交织的利益网络。

据黎忠坚博士，胡志明主席关于“民间外交”的思想当前已提升为服务于可持续发展的外交。外交在吸引先进治理模式、借鉴发达国家建设法律体系经验以完善机制、控制权力、更好服务人民方面发挥作用。



胡志明主席关于将民族力量与时代力量相结合的思想不仅是帮助我们在过去赢得独立的战略，也是建设国家制度和治理的指南针。今天的时代力量正是国际法律体系、各种贸易制度。越南需要主动将国际规范内国化，以从早、从远保护国家利益，创造一个透明、全球兼容的法律走廊。

扩大对外关系

原胡志明国家政治学院高级讲师麦光胜教授强调，为越南现代外交发展奠定基础的人正是胡志明主席。越南从未有过像今天这样的基业、潜力和国际地位，而这源于胡志明主席深刻的外交思想。

原胡志明国家政治学院高级讲师麦光胜教授。图自越通社

在越南民主共和国成立的最初几年，胡志明主席就确立了非常进步和开放的外交思维：“与所有民主国家做朋友，不与任何人为敌”。广泛开展友好合作的思想已成为当今越南外交政策的基础。



据麦光胜教授，对外不仅是扩大关系，还必须基于真诚、始终如一和共同合作发展。越南目前不断建立和巩固全面战略伙伴关系，推动经济、国防、安全合作，同时主动为地区和世界的和平、稳定与共同发展作出贡献。



麦光胜教授强调，在当前阶段，学习和运用胡志明外交思想需要得到更进一步的发扬。首先必须继续在各个领域扩大对外关系和融入国际。此外，在外交关系中必须始终保持真诚、坦率、友好的精神。



最重要的是，无论关系拓展到何种程度，越南都必须坚持保障自身基本民族权利的方针，同时尊重伙伴国的民族权利。这正是胡志明外交思想中的“不变”要素。这些核心价值包括和平、独立、统一和领土完整——这些是在任何情况下都不可妥协的神圣原则。这也是胡志明主席留给越南外交事业的“以不变应万变”的精神。（完）