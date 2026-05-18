越南政府总理黎明兴会见俄罗斯驻越大使纳季·别兹杰特科

越通社河内——5月18日，越南政府总理黎明兴在河内会见了俄罗斯联邦驻越南特命全权大使根纳季·别兹杰特科（Gennady Bezdetko）。



会见中，黎明兴高度评价越南与俄罗斯全面战略伙伴关系近期取得的积极进展，特别是双方保持高层互访频繁，不断推动合作，充分发挥既有成果，并持续在各领域部署和创造互利共赢的重大合作方向。



黎明兴建议，根纳季·别兹杰特科继续与越南各部委、机关密切配合，有效落实高层协议，进一步深化越俄全面战略伙伴关系。



根纳季·别兹杰特科强调，俄罗斯一向重视与越南的传统友好关系和全面战略伙伴关系，并将越南视为在亚太地区最重要的合作伙伴之一。



根纳季·别兹杰特科高兴地向黎明兴汇报了近期两国合作取得的成果以及双方拥有巨大合作空间的领域。他强调，俄方及他个人愿与越南各部委、地方和企业密切配合，使两国领导人所确定的合作方向具体化，推动传统领域及能源安全保障、绿色转型、科技等新领域的务实合作。



黎明兴与根纳季·别兹杰特科就促进政治-外交、经济-贸易、能源-油气、科技、教育培训、文化、旅游等领域合作的主要方向和措施进行了交谈并达成一致。



黎明兴同意协调开展庆祝东盟-俄罗斯建立关系35周年的各项活动，并强调，越南支持加强东盟与俄罗斯战略伙伴关系，在经济-贸易、能源、科技、教育培训、互联互通、应对非传统安全挑战等双方共同关心的领域推进对话与务实合作，为地区和世界的和平、稳定、合作与发展作出贡献。（完）

越通社